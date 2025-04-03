Народні прикмети сьогодні, 3 квітня: що заборонено і дозволено робити / © unsplash.com

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Остання назва пов'язана з тим, що саме на цей день припадає початок активного танення льоду на річках, що може призвести до підвищення рівня води і появи “вододілу”. Це означає, що в цей час вода активно починає рухатися, танути, і в багатьох регіонах може спостерігатися підйом рівня води в річках. У народі це було сприйнято як знак наближення весняних повеней або затоплень.

Що не можна робити 3 квітня

Не можна плавати у річках. Зважаючи на те, що в цей день починається активне танення льоду і річки можуть бути небезпечними через нерівності, швидку течію та підвищений рівень води, народні вірування забороняють наближатися до води.

Не можна будувати або ремонтувати містки і мости. Вважалося, що на Микиту Вододіла не варто виконувати роботи, пов'язані з водою, бо це може спричинити нещастя або навіть затоплення.

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Не варто купатися у цей день. Згідно з народними прикметами, купання в річках у цей період може призвести до хвороб, оскільки вода ще холодна, а ще є небезпека підвищення рівня води через танення льоду.

Не рекомендується брати воду з річок чи колодязів для пиття. Це пояснюється тим, що вода може бути забруднена, особливо через танення снігу і льоду, що могло спричинити небажані наслідки для здоров’я.

Не можна “провокувати” стихії. Вважалося, що на цей день не можна займатися бездумним викиданням сміття в річки чи озера, оскільки це могло “привернути” повені чи інші неприємності.

Прикмети погоди на 3 квітня

Тепла погода — до ранньої і теплої весни.

Дощ на Микиту — до великого паводку.

Ясна та спокійна погода — до гарного врожаю.

Хмарність і вітер — до прохолодного літа.

Чисте небо — до сухого літа.

Льодові утворення на річках — до затяжної зими.

Народні традиції 3 квітня

Обмивання водою. У деяких місцях на Микиту Водовода було прийнято обмивати обличчя і руки холодною водою з джерела чи річки. Це вважалося обрядом очищення, який мав захистити від хвороб і принести здоров'я на весь рік.

Ритуали очищення водою. У селах люди часто вмивали свій двір і прибудинкову територію водою з річки або колодязя. Цей обряд мав символічне значення очищення простору від злих духів і негараздів.

Водні обряди на річці. В деяких регіонах існувала традиція разом з родиною йти до річки і молитися про добробут та урожай. Люди вірили, що річка здатна дарувати здоров'я і добробут, а також, що після святкування дня Микити Водовода вода в річці буде чистою та здоровою.

Пожертвування воді. В деяких традиціях було прийнято приносити жертви воді — це могли бути невеликі дарунки або хліб, кидані у воду. Це вважалося способом умилостивити стихію води і забезпечити добробут.