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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Народні прикмети сьогодні, 4 квітня: що заборонено і дозволено робити

В народі 4 квітня було відоме під назвами Василь Теплий та Йосип Піснеспівець.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Народні прикмети сьогодні, 4 квітня: що заборонено і дозволено робити

Народні прикмети сьогодні, 4 квітня: що заборонено і дозволено робити / © Unsplash

Остання назва пов’язана з тим, що святого Йосипа Піснеспівця, якого вшановують сьогодні, часто асоціюють з визнанням його як автора пісень і духовних співів. Зокрема, він був відомий своєю здатністю використовувати музику як засіб духовної просвітленості, а його пісні стали популярними у церковних спільнотах.

Що не можна робити 4 квітня

Не можна працювати над важкими фізичними роботами. Згідно з традиціями, цього дня намагались уникати важкої праці, особливо на землі. Це було пов’язано з тим, що святий Йосип вважався покровителем людей праці, і в цей день віддавали пошану працьовитості, але без перенапруження.

Не можна сваритися чи лихословити. Оскільки святий Йосип символізував мир та гармонію в родині, цей день слугував нагадуванням про необхідність миру і спокою в домі. Вважалося, що сварки та суперечки на цей день можуть принести нещастя.

Не рекомендується починати нові великі справи. Йосип Піснеспівець був святим, що символізував вірність і довіру в родині та суспільстві. Тому цей день більше підходив для молитви та духовного очищення, а не для початку важливих справ чи ініціатив.

Не слід забувати про молитви та духовне очищення. На Йосипа Піснеспівця важливо було зберігати духовну рівновагу, молитися за благополуччя родини і миру в домі.

Прикмети погоди на 4 квітня

  • Теплий день — гарний урожай.

  • Дощ на Йосипа — до вологи влітку.

  • Хмарно і вітряно — до холодної весни.

  • Сонце світить — до теплої весни.

  • Зірки на небі — до ясної погоди.

  • Туман вранці — до мокрої весни.

Народні традиції 4 квітня

Молитви і поклони. Однією з основних традицій на цей день було відвідування церкви і молитва за мир, здоров’я та добробут родини. Люди просили святого Йосипа про допомогу в праці, гармонії в родині та щастя в домі. У багатьох селах люди йшли до храму, приносили жертви та свічки.

Вшанування родинних цінностей. Святий Йосип, як покровитель родини та трудящих, був символом сімейного добробуту та гармонії. У цей день зазвичай проводили родинні обіди, під час яких акцентували увагу на важливості злагоди в родині. Багато людей в цей день прагнули уникати конфліктів і сварок, наголошуючи на важливості єдності та любові в сім’ї.

Пісні та музика. Оскільки святий Йосип Піснеспівець відомий тим, що асоціюється з духовними піснями та музикою, в день його пам’яті народ традиційно співали релігійні пісні та колядки. В деяких регіонах організовувалися хорові співи, а також виконувались народні пісні, що прославляли святого Йосипа.

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