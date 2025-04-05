Народні прикмети сьогодні, 5 квітня: що заборонено і дозволено робити / © unsplash.com

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Згідно з народними уявленнями, Федул Вітряник символізує сильний вітер, який здатен переміщати хмари, очищати повітря і навіть змінювати напрямок погоди. Вітри на цей день часто були обов'язковим компонентом весняних погодних змін, тому й назва “Вітряник” символізує його взаємозв'язок із цими природними явищами.

Що не можна робити 5 квітня

Не можна працювати на полі. Вважалося, що вітри на цей день є сильними і могутніми, тому не варто було працювати на відкритому просторі, особливо на полі, щоб не стати жертвою стихії.

Не можна будувати або ремонтувати будівлі. Народні уявлення забороняли проводити будівельні роботи, оскільки вітер міг зруйнувати або зіпсувати конструкції, що ще не були зміцнені.

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Не слід було вирушати в подорожі. Через сильні вітри та небезпечні погодні умови на цьому дні людям рекомендували уникати дальніх подорожей.

Не можна купати тварин. Вважалося, що сильний вітер може спричинити хвороби у тварин, тому купання тварин на Федула Вітряника було заборонене.

Не слід було спалювати сміття або палити вогонь на відкритому повітрі. Вітер міг поширювати вогонь, і тому від цієї діяльності намагалися утримуватися.

Прикмети погоди на 5 квітня

Вітер сильний і холодний, це може означати, що весна буде прохолодною.

Якщо на Федула Вітряника сніг або дощ — до дощової весни.

Якщо цього дня світить сонце — це обіцяє суху й теплу весну.

Туман на 5 квітня до дощового і вологого літа.

Ластівки прилетіли цього дня — літо буде спекотним та сухим.

Народні традиції 5 квітня

Обряди для захисту від вітру. Цього дня проводили обряди для захисту від сильних вітрів. Наприклад, люди молилися про гарну погоду, щоб вітер не завдав шкоди посівам та домашньому майну. Були навіть спеціальні молитви до святого Федула, щоб уберегтися від стихії.

Традиція збирання трав. На Федула Вітряника починали збирати перші весняні трави для лікування та обрядів. Це був час, коли трави починали рости після зими, і люди починали збирати їх для приготування настоїв і відварів.

Святкові страви та обіди. Хоч 5 квітня не було великим святом, традиційно готували їжу, яку часто подавали на свіжому повітрі або під час родинних зустрічей. Це був час для обміну дарами природи — першими овочами чи продуктами.

Початок підготовки до весняних робіт. Хоча серйозні польові роботи починалися пізніше, люди вже готували землю до посіву, ремонтували інструменти та інвентар, що використовуватимуть у майбутньому сезоні.