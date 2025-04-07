Народні прикмети сьогодні, 7 квітня: що заборонено і дозволено робити / © unsplash.com

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Назва пов’язана зі святкуванням пам’яті святого Акули, який вважається покровителем рибальства, водних ресурсів і риб. Цього дня також традиційно було пов’язано з початком активного рибальського сезону.

Що не можна робити 7 квітня

Не можна працювати з водою. Оскільки цей день асоціюється з рибальством і водними ресурсами, на Акулинин день не рекомендували працювати з водою, оскільки вважалося, що можна образити святого Акули і відтак позбутися удачі в риболовлі.

Не можна купатися. У деяких місцях вважали, що купання на Акулинин день може привести до хвороб, оскільки вода ще холодна, і не можна ризикувати здоров’ям.

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Не можна сваритися або лихословити. Як і в багато інших свят, на Акулинин день не слід було сваритися, це могло принести нещастя і невдачі в майбутньому. Цей день був сприйнятий як час для миру і гармонії.

Не можна починати важливі справи. Як правило, в цей день не рекомендували починати нові справи чи підприємства, адже це могло призвести до невдач або непередбачених труднощів.

Прикмети погоди на 7 квітня

Якщо вранці на Акулинин день тепло і сонячно — літо буде теплим.

Якщо йде дощ 7 квітня — це знак того, що літо буде дощовим і прохолодним.

Якщо на Акулинин день вітер південний — очікується тепла та суха погода в найближчі дні.

Якщо на 7 квітня багато хмар на небі — весна буде дощовою, а літо прохолодним.

Якщо на Акулинин день з’являються перші квіти — то літо буде теплим і благополучним для врожаю.

Народні традиції 7 квітня

Рибальські традиції . Оскільки Акула вважається покровителем рибальства та водних ресурсів, у цей день часто організовували рибальські обряди. Рибалки виходили на воду для того, щоб відзначити початок рибальського сезону. Вважалося, що якщо на Акулинин день наловити багато риби, то рік буде вдалим для рибальства.

Початок весняних робіт на воді . Люди, пов’язані з водними господарствами, такі як рибалки або люди, що працюють на човнах, у цей день зазвичай починали свої сезонні роботи, намагаючись отримати добрий улов або використовувати воду для поливу.

Очищення водних джерел . У деяких місцях в цей день існувала традиція очищати колодязі, ставки, річки чи інші водні джерела. Це символізувало оновлення та підготовку до нового сезону.

Молитви та обряди на удачу . Цього дня рибалки й інші люди, пов’язані з водною стихією, могли звертатися до святого Акули з молитвами про удачу в своїй справі. Вони просять благословення для риболовлі, хороших врожаїв або безпечних подорожей по воді.

Святковий стіл . В деяких регіонах 7 квітня традиційно готували страви з риби, адже це було пов’язано з рибальським святом. Це також було символом благополуччя в рибальській справі.

Вшанування святого Акули. Як і в інших свят, у цей день люди вшановували святого, проводячи молебні або прості обряди, які могли включати запалювання свічок або приносення дарів у місцеві церкви.