Народні прикмети сьогодні, 8 квітня: що заборонено і дозволено робити / © unsplash.com

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Це свято має корені в православному церковному календарі, де вшановують мученика Родиона (а також інших мучеників, зокрема Агава, Руфа, Асинкрита та Флегонта), сподвижників апостола Павла. У народі цей день отримав яскраву назву, що пов’язана з природними явищами весни. Часто казали: “Прийшов Родион — ломай лід сам він”.

Що не можна робити 8 квітня

Не можна підходити близько до річок і ставків. У цей період часто починався льодохід — лід тріскався, ламався і плив. Було небезпечно опинитися поблизу води, бо можна було провалитися або потрапити під крижану брилу. Прикмета: “На Родиона лід хитрий — підманить, та й затягне.”

Не варто займатися важкою фізичною працею. У багатьох регіонах вважали, що в цей день земля і вода “прокидаються”, і їх не слід турбувати. Краще не копати, не будувати, не рубати дерева.

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Заборонено сваритися та лаятися. Особливо в родині. Вважалося, що сварка цього дня принесе “бурю” в душу, як весняний розлив на річці — в дім негаразди.

Не рекомендувалося починати нові справи. Через те, що “лід ще не весь зійшов”, у переносному сенсі — це символ невизначеності. Розпочате в цей день могло “затонути”.

Прикмети погоди на 8 квітня

Інтенсивний льодохід — літо буде дощовим.

Туман на 8 квітня — до мокрого літа.

Лід швидко сходить — буде тепле літо.

Сонце на 8 квітня — на сухе літою

Якщо цього дня йде дощ — це знак того, що весна затримається.

Вітряна погода — на хороший врожай.

Народні традиції 8 квітня

Початок польових робіт. Хоча цей день не був традиційним для початку активних сільськогосподарських робіт, він був важливим орієнтиром для майбутніх посадок. Люди чекали моменту, коли лід сходить, щоб почати підготовку землі до посіву. Проте більшість важких робіт не проводилася цього дня через заборони, пов’язані з небезпекою і непевністю природних змін.

Очищення і освячення води. Цього дня деякі люди здійснювали ритуали очищення води. Вважалося, що вода в цей час має особливу силу, і її можна було використовувати для очищення або для купання. Якщо людина купалася у воді на Родиона Льодолома, це вважалося символом омолодження й очищення від хвороб.

Обряд для благополуччя та врожаю. На Родиона Льодолома проводили обряди, спрямовані на забезпечення добробуту і благополуччя в родині, а також на багатий врожай. Люди в цей день молилися і просили Бога допомоги у справі врожаю, очищення від негараздів і хвороб.

Пісні та гуляння. Іноді в селах влаштовували святкові гуляння на честь Родиона Льодолома, коли люди співали пісні, водили хороводи і святкували на природі, чекаючи приходу тепла і врожайного року.