Народні прикмети сьогодні, 9 квітня: що заборонено і дозволено робити / © unsplash.com

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За народними віруваннями, Вадим Ключник є покровителем ключів, дверей і господарства. У цей день святкують початок весняного періоду, коли приходить час відчиняти двері для нових можливостей, запускати новий цикл у житті та господарстві.

Що не можна робити 9 квітня

Не можна сваритися. Вважається, що сварки і конфлікти в цей день можуть призвести до нещасть і непорозумінь на весь рік.

Не можна давати в борг. Є прикмета, що якщо цього дня позичити гроші або щось віддати в борг, це може призвести до фінансових труднощів у майбутньому.

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Не можна починати нові важливі справи. Вважається, що починати нові справи або давати обіцянки на Вадима Ключника не варто, оскільки це може призвести до невдач або непередбачуваних результатів.

Не можна працювати на землі. Згідно з традиціями, у цей день не рекомендується проводити важкі роботи на землі, оскільки це може зашкодити врожаю.

Не можна залишати двері відкритими. Це може бути поганою прикметою, оскільки в народних уявленнях відкриті двері символізують, що негативна енергія може потрапити в дім.

Прикмети погоди на 9 квітня

Туман на 9 квітня — до врожаю.

Холодний вітер — до посушливого літа.

Яка погода на 9 квітня, такою вона буде ще 9 днів.

Теплий і сонячний день — до гарного урожаю.

Дощ на 9 квітня — до рясного врожаю.

Народні традиції 9 квітня

Очищення дому. Оскільки Вадим Ключник асоціюється з відкриттям дверей для нових можливостей, в народі було прийнято прибирати вдома та очищати житло від сміття. Це символізувало не лише фізичне очищення, а й духовне — очищення від негативу і непотрібних думок. Люди проводили генеральне прибирання, викидали старі речі та давали нове життя дому.

Відчинення дверей. Як символ “ключника”, цього дня в народі було прийнято відчиняти двері та вікна, щоб у дім увійшло більше світла та позитивної енергії. Це також вважалося способом "відкрити двері" для нових починань і можливостей.

Початок весняних робі. Цього дня часто починали перші весняні роботи на землі: висаджували ранні рослини, садили квіти, готували землю для основних посівів. Вважалося, що якщо почати робити ці роботи в цей день, то врожай буде багатим і здоровим.

Обжинки і святкування. На Вадима Ключника також могли проходити обжинки, святкування, присвячені початку нового аграрного циклу. Це був день, коли селяни збирали перші плоди своєї праці і святкували початок нового сезону.

Молитви і обряди на добробут. В цей день часто зверталися до Бога з молитвами про достаток, добробут і благополуччя в господарстві. Віряни просили благословення для родини, урожаю і домашніх тварин.