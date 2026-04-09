Народні вірування застерігають, що у ці дні краще не пекти паску та фарбувати яйця

Коли краще не пекти паски

Напередодні 12 квітня — дати святкування Великодня 2026 року — українці традиційно готуються до одного з найважливіших свят. Проте народні вірування застерігають, що недотримання традицій під час приготування святкових страв може, за повір’ями, накликати біду на родину.

Коли пекти паски 2026 року

Головним днем для роботи з тістом в українській традиції є чистий четвер. Саме тоді господині ставлять опару, вимішують тісто та прикрашають солодкий хліб. Існує особлива прикмета на цей день — не можна сідати, поки паски печуться, інакше святкова страва може «впасти» (опасти).

Традиція починати випікання так рано (на четвертий день Седмиці) має практичне коріння. Раніше належало випекти аж до 20 пасок, щоб потім роздавати їх як своїм близьким, так і чужим людям. Якщо ж не встигли напекти цю кількість пасок, продовжувати випікання можна і в суботу.

Чому не можна пекти паски у п’ятницю

Страсна п’ятниця вважається жалобним днем, коли з храмів виносять Плащаницю. Вважалося, що займатися пасками в цей день є гріхом.

Окрім релігійного підтексту, етнологи вказують на практичну сторону — цей день давали господиням для відпочинку, щоб вони мали сили закінчити прибирання та всі інші приготування безпосередньо перед святом.

Коли найкраще фарбувати крашанки та писанки згідно з народними повір’ями

З фарбуванням великодніх яєць ситуація має такий вигляд. Традиційні крашанки, які призначені для вживання в їжу, зазвичай фарбують безпосередньо в суботу — останній день перед Світлим Воскресінням. Водночас у деяких регіонах збереглася традиція виготовлення художніх писанок за один або два тижні до свята, проте вони мають переважно декоративне призначення, а не роль святкового гостинця.

Для надання яйцям святкового вигляду фахівці радять використовувати натуральні інгредієнти. Класичне цибулиння, чай каркаде або навіть червоне вино допоможуть отримати насичені кольори та особливий блиск шкаралупи. Дотримання таких простих часових меж та методів дозволить зустріти Великдень у повній злагоді з давніми народними звичаями.

