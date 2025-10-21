ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
2 хв

Народжені, щоб зцілювати: ці знаки зодіаку розкриють свою потужну янгольську силу 2026 року

Астрологи розповіли, хто зі знаків у новому році стане провідником світла та гармонії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які знаки зодіаку здатні зцілювати інших людей

Які знаки зодіаку здатні зцілювати інших людей / © Mixnews

2026 рік принесе світові енергію духовного пробудження, співчуття та внутрішнього оновлення. У цей період деякі знаки зодіаку розкриють у собі особливу силу — здатність лікувати не лише себе, а й інших. Вони ніби отримають янгольський дар: підтримувати, заспокоювати, відновлювати душевну рівновагу.

Рак

Раки завжди були чуйними й турботливими, але 2026 року їхня емпатія сягне нового рівня. Вони відчуватимуть емоції інших, як власні, і зможуть допомагати словами, обіймами чи просто своєю присутністю. Саме Раків у цей рік називатимуть «цілителями душ».

Діва

Діви завжди шукають гармонію та досконалість, і 2026 рік допоможе їм знайти баланс між логікою та інтуїцією. Їхній аналітичний розум і природна уважність дозволять відчувати, де потрібна допомога, навіть без слів. Астрологи кажуть, що цього року Діви зможуть зцілювати не лише емоційно, а й фізично — через турботу, здорове харчування, масаж та інші практики, які відновлюють тіло.

Риби

Риби — наймістичніший знак зодіаку, який 2026 року отримає потужне підсилення від всесвіту. Їхня інтуїція стане надзвичайно гострою, а енергія — спокійною та цілющою. Риби здатні надихати інших, допомагати вийти зі смутку, знайти віру в себе. Через творчість, молитву або просто присутність вони наповнюють простір світлом і любов’ю.

Телець

Тельці принесуть у життя інших спокій і впевненість. 2026 року саме вони стануть опорою для близьких, допомагаючи знайти внутрішню силу навіть у найтемніші часи. Телець допоможе зрозуміти, що справжнє зцілення приходить через стабільність, довіру і любов до життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
278
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie