Народжені в ці дати мають особливий захист янгола-охоронця: проблеми й біди завжди оминають їх
Якщо ви народилися у зазначені дати, вірте, ваш янгол-охоронець завжди поруч. Його підтримка може бути непомітною, але саме вона допомагає вам долати труднощі та йти правильним шляхом.
Кожна людина приходить у світ не випадково. Вважається, що разом із народженням кожному дарується невидимий захисник — янгол-охоронець, який веде життєвою дорогою, оберігає від небезпек та підказує правильний шлях. Астрологи та духовні практики переконують, що є дні народження, коли цей зв’язок стає особливо сильним. Люди, що з’явилися на світ у такі дати, отримують від небес потужний захист і внутрішнє світло.
Коли народжуються люди, які мають особливий захист вищих сил
7, 14 (7+7) і 21 (7+7+7) числа будь-якого місяця. Сімка вважається числом духовності, інтуїції та божественного керівництва. Такі люди часто мають «шосте чуття» та здатність уникати небезпек.
3, 12, 30 числа. Трійка символізує єдність душі, тіла та духу. У цих людей сильна підтримка янгола-охоронця проявляється через удачу в потрібний момент. Також вони мають дар комунікації, їм легко домовлятися з будь-ким.
9, 18, 27 числа. Дев’ятка пов’язана з місією допомоги іншим. За підтримку тих, хто цього потребує, вищі сили обдаровують їх успіхом та багатством. Люди з такими датами народження часто уникають серйозних потрясінь і знаходять сили навіть у найскладніших обставинах.
1 та 10 числа. Одиниця уособлює божественне світло та новий початок. Народжені в ці дні часто відчувають внутрішній голос, який веде їх до правильних рішень.
25 число. Ця дата особлива: вона поєднує силу двійки (гармонія) та п’ятірки (захист від небезпек) та сімки. Кажуть, що люди, народжені 25 числа, рідко залишаються без підтримки у вирішальні та найскладніші моменти свого життя.
Як навчитися користуватися підтримкою свого янгола
Прислухайтеся до інтуїції, бо саме вона є голосом вашого небесного захисника.
Моліться чи просто щиро дякуйте за допомогу й підтримку.
Носіть при собі маленький символ-оберіг, який нагадуватиме про присутність янгола у вашому житті.
Звертайте увагу на знаки: випадкові слова, цифри, пісні, саме вони можуть бути підказкою від вищих сил.