Народжені в ці дати мають могутнього янгола-охоронця, який оберігає і дарує їм свою силу

Які люди мають найсильнішого янгола-охоронця

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Експерти з езотерики переконують, що в кожної людини є небесні покровителі — янголи-охоронці. Стражі небес, як і люди, мають свої сильні та слабкі сторони. Однак ті, які народилися в певні дати, мають найсильніших янголів-охоронців. Розповідаємо, хто ці щасливці.

Фахівці говорять, що найбільше з небесним покровителем пощастило тим, хто народився 4, 16 та 29 числа. Ними опікується наймогутніший янгол-охоронець.

Цей янгол настільки сильний, що може впливати не лише на долю своїх підопічних, а й керувати іншими ангелами. Бо він вважається найголовнішим з-поміж інших. Люди, яких він оберігає, справжні переможці. Вони мають розвинені лідерські якості, завжди знаходять рішення навіть найскладніших проблем і здатні уникати найнебезпечніших ситуацій.

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Ці люди навіть не здогадуються, яка сила стоїть у них за спиною, щоб відвести від них небезпеку. Духовні наставники вважають, що при народженні підопічні цього янгола отримують його силу й везіння, саме тому ці люди найуспішніші з-поміж інших. Вони й самі можуть бути ангелами-охоронцями для своїх близьких, бо у них є на це сила їхнього небесного покровителя.