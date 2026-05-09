Нашестя оленки волохатої: як садівникам захистити плодові дерева від шкідника

Боротьба з оленкою волохатою / © wikimedia.org

Реклама

Про початок активної фази шкідника, ризики для садів та ефективні підходи до захисту розповів менеджер із розвитку агротехнологій Південного регіону LNZ Group Сергій Корнюшенко у коментарі Zemliak.com.

Чому оленка волохата небезпечна для садів

Оленка волохата (бронзівка волохата) особливо активізується у теплу сонячну погоду. За даними агроспеціалістів, її вже масово фіксують у південних регіонах, зокрема на Миколаївщині та Запоріжжі.

Ключова небезпека полягає в тому, що після початку цвітіння садів жук стрімко переміщується з ріпакових полів у плодові насадження. Там він переходить до інтенсивного живлення, оскільки є типовим квіткоїдом.

Реклама

Шкідник знищує репродуктивні частини квітки — пиляки та маточки, фактично блокуючи процес запилення. У результаті зав’язування плодів не відбувається, а втрати врожаю можуть бути масовими.

«Зараз критичний етап, коли важливо не пропустити початок масового льоту. Якщо жук уже є на ріпаку, це означає, що найближчим часом він з’явиться в садах. Профілактика тут не працює — ефективність дає лише обробка в період активного льоту», — підкреслює Сергій Корнюшенко.

Захист саду: як діяти правильно

Фахівці наголошують: помилкою є проведення обробок «на випередження», коли шкідник ще не активний у саду. У таких випадках ефект інсектицидів мінімальний.

Найрезультативніша стратегія — точне попадання в період масового льоту оленки волохатої, коли жуки активно переміщуються між полями та садами.

Реклама

Окрім хімічного захисту, аграріям радять використовувати й механічні методи:

сині водяні пастки для приваблення та відлову жуків;

ранкове струшування комах із дерев із подальшим їх знищенням.

Для захисту плодових насаджень перед цвітінням застосовують інсектицидні рішення на основі ацетаміприду або тіаклоприду з дотриманням рекомендованих норм внесення. Для підсилення ефективності робочих розчинів додають прилипачі.

Водночас аграрії окремо наголошують: під час цвітіння садів дозволено використовувати лише препарати з мінімальною токсичністю для бджіл, адже безпечне запилення є критично важливим для формування врожаю.

Новини партнерів