Нашестя оленки волохатої: як садівникам захистити плодові дерева від шкідника
Фіксація активного льоту оленки волохатої на посівах ріпаку стала тривожним сигналом для власників садів. Цей багатоїдний шкідник швидко змінює кормову базу: після заселення польових культур він масово мігрує у сади, де під час цвітіння плодових дерев здатен завдати критичних втрат майбутньому врожаю кісточкових і зерняткових культур.
Про початок активної фази шкідника, ризики для садів та ефективні підходи до захисту розповів менеджер із розвитку агротехнологій Південного регіону LNZ Group Сергій Корнюшенко у коментарі Zemliak.com.
Чому оленка волохата небезпечна для садів
Оленка волохата (бронзівка волохата) особливо активізується у теплу сонячну погоду. За даними агроспеціалістів, її вже масово фіксують у південних регіонах, зокрема на Миколаївщині та Запоріжжі.
Ключова небезпека полягає в тому, що після початку цвітіння садів жук стрімко переміщується з ріпакових полів у плодові насадження. Там він переходить до інтенсивного живлення, оскільки є типовим квіткоїдом.
Шкідник знищує репродуктивні частини квітки — пиляки та маточки, фактично блокуючи процес запилення. У результаті зав’язування плодів не відбувається, а втрати врожаю можуть бути масовими.
«Зараз критичний етап, коли важливо не пропустити початок масового льоту. Якщо жук уже є на ріпаку, це означає, що найближчим часом він з’явиться в садах. Профілактика тут не працює — ефективність дає лише обробка в період активного льоту», — підкреслює Сергій Корнюшенко.
Захист саду: як діяти правильно
Фахівці наголошують: помилкою є проведення обробок «на випередження», коли шкідник ще не активний у саду. У таких випадках ефект інсектицидів мінімальний.
Найрезультативніша стратегія — точне попадання в період масового льоту оленки волохатої, коли жуки активно переміщуються між полями та садами.
Окрім хімічного захисту, аграріям радять використовувати й механічні методи:
сині водяні пастки для приваблення та відлову жуків;
ранкове струшування комах із дерев із подальшим їх знищенням.
Для захисту плодових насаджень перед цвітінням застосовують інсектицидні рішення на основі ацетаміприду або тіаклоприду з дотриманням рекомендованих норм внесення. Для підсилення ефективності робочих розчинів додають прилипачі.
Водночас аграрії окремо наголошують: під час цвітіння садів дозволено використовувати лише препарати з мінімальною токсичністю для бджіл, адже безпечне запилення є критично важливим для формування врожаю.