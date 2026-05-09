ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
2 хв

Нашестя оленки волохатої: як садівникам захистити плодові дерева від шкідника

Фіксація активного льоту оленки волохатої на посівах ріпаку стала тривожним сигналом для власників садів. Цей багатоїдний шкідник швидко змінює кормову базу: після заселення польових культур він масово мігрує у сади, де під час цвітіння плодових дерев здатен завдати критичних втрат майбутньому врожаю кісточкових і зерняткових культур.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Боротьба з оленкою волохатою

Боротьба з оленкою волохатою / © wikimedia.org

Про початок активної фази шкідника, ризики для садів та ефективні підходи до захисту розповів менеджер із розвитку агротехнологій Південного регіону LNZ Group Сергій Корнюшенко у коментарі Zemliak.com.

Чому оленка волохата небезпечна для садів

Оленка волохата (бронзівка волохата) особливо активізується у теплу сонячну погоду. За даними агроспеціалістів, її вже масово фіксують у південних регіонах, зокрема на Миколаївщині та Запоріжжі.

Ключова небезпека полягає в тому, що після початку цвітіння садів жук стрімко переміщується з ріпакових полів у плодові насадження. Там він переходить до інтенсивного живлення, оскільки є типовим квіткоїдом.

Шкідник знищує репродуктивні частини квітки — пиляки та маточки, фактично блокуючи процес запилення. У результаті зав’язування плодів не відбувається, а втрати врожаю можуть бути масовими.

«Зараз критичний етап, коли важливо не пропустити початок масового льоту. Якщо жук уже є на ріпаку, це означає, що найближчим часом він з’явиться в садах. Профілактика тут не працює — ефективність дає лише обробка в період активного льоту», — підкреслює Сергій Корнюшенко.

Захист саду: як діяти правильно

Фахівці наголошують: помилкою є проведення обробок «на випередження», коли шкідник ще не активний у саду. У таких випадках ефект інсектицидів мінімальний.

Найрезультативніша стратегія — точне попадання в період масового льоту оленки волохатої, коли жуки активно переміщуються між полями та садами.

Окрім хімічного захисту, аграріям радять використовувати й механічні методи:

  • сині водяні пастки для приваблення та відлову жуків;

  • ранкове струшування комах із дерев із подальшим їх знищенням.

Для захисту плодових насаджень перед цвітінням застосовують інсектицидні рішення на основі ацетаміприду або тіаклоприду з дотриманням рекомендованих норм внесення. Для підсилення ефективності робочих розчинів додають прилипачі.

Водночас аграрії окремо наголошують: під час цвітіння садів дозволено використовувати лише препарати з мінімальною токсичністю для бджіл, адже безпечне запилення є критично важливим для формування врожаю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie