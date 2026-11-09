Наші предки не ставили ялинку: чим прикрашали українські оселі на Різдво

Як прикрасити дім на Різдво / © ТСН

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Частину давніх традицій можна відтворити й сьогодні. Дідух, підвісний солом’яний павук, різдвяна зірка та ажурні витинанки допоможуть створити святкову атмосферу з українським характером. До того ж виготовлення прикрас стане цікавою сімейною справою, до якої можна залучити дітей.

Дідух — символ родинного добробуту та пам’яті предків

У традиційній українській оселі дідух мав особливе місце. Його виготовляли із зернових колосків, переважно житніх або пшеничних, і заносили до хати напередодні Різдва. Сніп символізував урожай, достаток, єдність поколінь і зв’язок родини з предками.

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Для виготовлення дідуха обирали колосся з першого або останнього снопа, зібраного під час жнив. Його зберігали до зимових свят, а потім створювали святкову композицію. У деяких місцевостях дідух прикрашали сухими травами, льоном, стрічками та іншими рослинами.

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За звичаєм, різдвяний сніп залишали в оселі на період свят. Після завершення зимового циклу з нього вибивали зерно, а солому спалювали. Зернятами могли засівати землю навесні.

Як зробити дідух власноруч

Для традиційної прикраси знадобляться:

150–200 сухих колосків жита або пшениці;

стебла вівса, льону чи інших сухоцвітів;

міцна натуральна нитка або тонкий шпагат;

червона декоративна стрічка;

ножиці.

Покрокова інструкція:

Підготуйте колоски. Відберіть цілі сухі стебла приблизно однакової довжини. Якщо солома надто ламка, ненадовго занурте нижню частину стебел у теплу воду, щоб вони стали гнучкішими. Сформуйте невеликі пучки. Об’єднайте по 10–15 колосків, додавши до кожного трохи сухоцвітів. Міцно перев’яжіть основу ниткою. Зберіть центральну частину. Один пучок стане основою композиції. Навколо нього поступово закріплюйте інші. Сформуйте яруси. Розміщуйте додаткові пучки навколо центрального, поступово розширюючи конструкцію донизу. Кожен рівень фіксуйте ниткою. Зробіть основу. Розділіть нижні стебла на кілька частин і перев’яжіть їх окремо. Підрівняйте кінці, щоб дідух міг стійко стояти. Додайте декор. Прикрасьте готовий сніп червоною стрічкою або невеликими пучками сухих трав.

Висоту та пишність дідуха можна обирати на власний розсуд. Для невеликої квартири підійде компактна композиція, яку можна поставити біля різдвяного столу або в затишному куточку кімнати.

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Різдвяний павук із соломи — незвичайна прикраса зі стародавнім значенням

Різдвяний павук із соломи / © скриншот з відео

Солом’яний павук — одна з найцікавіших традиційних українських різдвяних прикрас. Він не має нічого спільного зі звичайними комахами: це легка геометрична конструкція, яку збирають із соломинок і підвішують до стелі.

У народних уявленнях павук асоціювався з гармонією, порядком і будовою Всесвіту. Його рух від найменшого подиху повітря символізував постійний рух і взаємозв’язок усього живого. Також вірили, що така прикраса захищає оселю від негативу та сварок.

Традиційно павуків виготовляли із житньої соломи. Конструкція складалася з геометричних елементів — ромбів, квадратів і трикутників, об’єднаних у єдину підвісну композицію.

Як сплести різдвяного павука

Для роботи підготуйте:

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12–20 рівних соломинок;

міцну нитку або тонкий шпагат;

голку з великим вушком;

ножиці.

Як виготовити прикрасу:

Підготуйте соломинки однакової довжини. Якщо використовуєте натуральну солому, попередньо перевірте її на міцність. Складіть перші чотири соломинки у квадрат. Протягніть крізь них нитку або з’єднайте кінці між собою, щоб утворилася стійка фігура. Створіть кілька таких елементів. За допомогою нитки об’єднайте квадрати в об’ємну конструкцію. Додайте підвісні частини. До основної фігури можна прикріпити менші ромби або трикутники із соломинок. Перевірте кріплення. Усі вузли мають бути достатньо міцними, щоб прикраса зберігала форму.

Прив’яжіть довгу нитку та підвісьте готового павука до стелі.

Для першої спроби краще обрати невелику конструкцію з кількох геометричних фігур. Коли опануєте принцип з’єднання соломинок, можна створювати складніші композиції.

Різдвяна звізда — символ світла та народження Христа

Різдвяний павук із соломи / © Pinterest

Зірка є одним із найвідоміших символів українського Різдва. Саме її традиційно несли колядники, сповіщаючи про народження Ісуса Христа. Звідси й назва — різдвяна звізда.

У минулому такі конструкції виготовляли переважно з дерева. Вони могли мати сім, дев’ять або дванадцять променів, а окремі зірки були досить великими. До них додавали дзвіночки, стрічки та декоративні елементи, які робили прикрасу помітною під час колядування.

Сьогодні різдвяну звізду можна зробити з доступніших матеріалів. Вона прикрасить оселю, стане частиною різдвяної композиції або реквізитом для дитячого вертепу.

Як зробити різдвяну зірку з картону

Необхідні матеріали:

щільний картон;

дерев’яна паличка;

ножиці;

мотузка;

двосторонній скотч або клей;

фарби, стрічки та декоративні дзвіночки.

Послідовність роботи:

Намалюйте на картоні контур багатопроменевої зірки. Можна скористатися готовим шаблоном. Виріжте основу та перевірте, чи всі промені мають однакову форму. Розфарбуйте зірку. Для традиційного вигляду підійдуть червоний, золотий, білий та синій кольори. Додайте декоративні елементи: стрічки, невеликі дзвіночки, паперові орнаменти. Прикріпіть зірку до дерев’яної палички за допомогою клею та додаткових кріплень.

Якщо хочеться отримати об’ємну прикрасу, можна зробити дві однакові картонні зірки, з’єднати їх між собою та додати бічні декоративні елементи.

Різдвяні витинанки — ажурний декор для вікон

Різдвяні витинанки / © Facebook

Витинанки стали популярною окрасою українських осель у XIX–XX століттях. Це паперові композиції, створені шляхом вирізання візерунків із цілого аркуша. Їх використовували для оздоблення стін, вікон, полиць і святкових куточків.

До Різдва найчастіше виготовляли білі витинанки у формі сніжинок, зірок, янголів, ялинок та інших символічних фігур. Завдяки симетричним візерункам навіть звичайний аркуш паперу міг перетворитися на витончену прикрасу.

Цей варіант декору особливо зручний для сімейної творчості: для роботи потрібні лише папір, ножиці та трохи терпіння.

Як вирізати різдвяну витинанку

Підготуйте:

білий або кольоровий папір;

гострі тонкі ножиці;

олівець;

готовий шаблон або власний ескіз;

трохи води та звичайне мило для приклеювання до скла.

Інструкція:

Візьміть аркуш паперу та складіть його навпіл. Для створення симетричного візерунка можна скласти папір ще кілька разів. Намалюйте на складеному аркуші контури майбутнього орнаменту. Обережно виріжте дрібні деталі. Починайте з внутрішніх елементів, поступово переходячи до зовнішнього контуру. Розгорніть папір і розправте готову витинанку. Прикріпіть прикрасу до вікна. Для цього можна використати мильний розчин, нанісши його тонким шаром на папір.

Найпростіший варіант для дітей — паперові сніжинки. Дорослі можуть спробувати складніші композиції з янголами, різдвяними зірками, ялинками та сюжетами народження Христа.

Як поєднати традиційні прикраси в різдвяному інтер’єрі

Щоб різні елементи декору гармонійно виглядали разом, варто заздалегідь продумати їхнє розташування.

Дідух поставте на видному місці — біля святкового столу, у вітальні або біля ікони, якщо це відповідає родинній традиції.

Солом’яного павука підвісьте під стелею. Він має вільно рухатися, тому не варто розміщувати його надто близько до стін чи меблів.

Різдвяну звізду можна поставити біля входу, використати як настільну прикрасу або залишити для колядування.

Витинанками оздобте вікна, скляні двері чи дзеркала.

Для цілісного оформлення використовуйте натуральні матеріали, стримані кольори та декілька повторюваних декоративних мотивів. Солома, дерево, льон і папір добре поєднуються між собою та створюють затишну атмосферу.

Виготовлення таких прикрас може стати щорічною родинною традицією. Діти навчаться працювати з природними матеріалами, а дорослі матимуть нагоду розповісти їм про звичаї, які передавалися з покоління в покоління.

FAQ

Як зробити дідух своїми руками?

Для виготовлення дідуха знадобляться сухі колоски жита або пшениці, натуральна нитка, ножиці та декоративна стрічка. Спочатку сформуйте невеликі пучки з колосків, перев’яжіть їх ниткою, а потім об’єднайте в кілька ярусів навколо центрального снопа. Нижні стебла розділіть на частини, щоб створити стійку основу. Готовий дідух можна прикрасити червоною стрічкою та сухоцвітами.

Як зробити різдвяного павука із соломи?

Для солом’яного павука потрібні рівні соломинки, міцна нитка, голка та ножиці. Спочатку з’єднайте чотири соломинки в квадрат, а потім виготовте кілька подібних геометричних елементів. Об’єднайте їх нитками в об’ємну конструкцію, додайте підвісні фігури та закріпіть довгу нитку для підвішування. Готову прикрасу розмістіть під стелею, де вона зможе вільно рухатися від потоків повітря.

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