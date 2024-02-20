Насіння проросте рівномірно і швидко: унікальний метод висівання моркви з киселем

Цей унікальний спосіб висівання насіння моркви з кожним роком стає все популярнішим серед городників. Якщо ви ще не чули про метод висаджування моркви з киселем — варто спробувати цього сезону.

Як приготувати кисіль для пророщування насіння моркви

Спочатку потрібно взяти 1 столову ложку крохмалю і розвести в невеликій кількості холодної води. Далі цю суміш заварити в 1 л окропу.

На одну столову ложку насіння моркви вам знадобиться, приблизно, 2 л киселю. Дуже важливо, щоб насіння було повністю сухим. Його пересипають у теплий кисіль з води і крохмалю, а потім перемішують. Настоювати насіння моркви у суміші потрібно близько 2-3 години, щоб воно набрякло.

Вся справа в тому, що в теплому киселі насіння моркви рівномірно розподілиться і взагалі не буде опускатися на дно.

Як сіяти моркву в киселі, щоб потім не проріджувати рядки

Передусім, потрібно підготувати пляшку. Найкраще підійде пластикова 1,5-літрова. В її кришці потрібно зробити отвір діаметром 2 мм за допомогою гарячого шила.

Якщо у вас є пляшка з-під кетчупа з носиком чи велика пляшка з-під засоби для миття посуду (теж з носиком), то вона підійде просто ідеально і вам не доведеться виконувати зайвих дій.

Далі переливаєте кисіль з насінням у пляшку за допомогою лійки, добре закручуєте кришку. Потім суміш потрібно ретельно збовтати і, злегка здавивши боки пляшки, вилити кисіль разом з насінням у заздалегідь підготовлені борозденки. Таке насіння ляже рівномірно, негустим шаром, а тому зійде без необхідності подальшого проріджування.

Зверху насіння засипається вологою землею чи тирсою, не забудьте ущільнити. Важливо стежити, щоб рядки не підсихали. Можете додатково накрити грядку плівкою. Насіння проросте дуже швидко і рівномірно.

До речі, з киселем можна сіяти й інше дрібне насіння: редиски, ріпи тощо.

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