Насіння яких квітів можна збирати у вересні - не проґавте ідеальний час

Насіння яких квітів потрібно збирати у вересні, як і де зберігати, які ще квіти можна посадити на зиму.

Вересень – це ідеальний момент для збору насіння квітів. Насіння, що зібране на своєму городі набагато якісніше та здоровіше, ніж куплене. Тому не потрібно витрачати коштів на посівний матеріал, коли його можна зібрати зі своєї клумби.

Насіння яких квітів потрібно збирати у вересні

Зібрати та зберегти насіння квітів та рослин, які є у вашому саду – це дуже правильне рішення. Адже це не тільки зекономить вам купу грошей на покупку насіння на наступний сезон, а ще й дозволить отримати здоровий та якісний матеріал для посіву. У вересні саме час збирати насіння із таких рослин:

маку;

космеї;

соняшника;

астранції та цинії, що в народі кличуть «майорами»;

чорнобривців;

живокосту.

Як правильно збирати та зберігати насіння квітів

У соняшника велике насіння, тому його досить просто збирати. А такі рослини, як мак, космея чи цинія формують насіннєві головки. І щоб отримати з них насіння, головки потрібно роздробити.

Варто пам’ятати, що насіння з квітів потрібно збирати тоді, коли воно ледь не розсипається. Оскільки саме таке насіння має найбільші шанси на успішне проростання. Окрім того, збирати насіння з квітів краще під час тихої сухої погоди. Бо насіння деяких квітів дуже легке, наприклад, у «майорів», тому воно може під час вітру просто розлітатися.

Де зберігати насіння

Зібране насіння потрібно просушити при оптимальній для цього температурі - від двадцяти до тридцяти градусів. Під час сушіння його необхідно періодично помішувати.

Зберігати зібране насіння найкраще у паперових пакетах чи у полотняних торбинках, які можна пошити власноруч. На кожному пакеті потрібно написати назву рослини, сорт і дату збору. А в торбинки можна покласти просто папірці з такими підписами.

Які квіти ще можна посадити на зиму: не потребують особливого догляду, впорається навіть новачок

Після збору насіння можна посадити на зиму квіти, які зацвітуть раніше і будуть значно здоровішими, ніж ті, що висаджені навесні.

Айстри. Ці пишні, але невибагливі квіти будуть прикрасою для кожного саду. І жодного клопоту у догляді не завдадуть. Єдиною умовою для їхнього пишного цвітіння є сонячна ділянка. Щоб зійшло більше квітів, потрібно засівати більше насіння у сухі борозни глибиною 2 сантиметри, насіння слід присипати сухою землею без поливу.

Ці пишні, але невибагливі квіти будуть прикрасою для кожного саду. І жодного клопоту у догляді не завдадуть. Єдиною умовою для їхнього пишного цвітіння є сонячна ділянка. Щоб зійшло більше квітів, потрібно засівати більше насіння у сухі борозни глибиною 2 сантиметри, насіння слід присипати сухою землею без поливу. Деревій. Він зазвичай росте як польова квітка, але є багато гарних садових сортів. Ця рослина не боїться бідного ґрунту, тому дуже легко приживається. Деревій потрібно садити на сонячних ділянках, коли він зацвіте, зів’яле суцвіття потрібно буде зрізати. Це увесь догляд, що потрібен рослині.

Він зазвичай росте як польова квітка, але є багато гарних садових сортів. Ця рослина не боїться бідного ґрунту, тому дуже легко приживається. Деревій потрібно садити на сонячних ділянках, коли він зацвіте, зів’яле суцвіття потрібно буде зрізати. Це увесь догляд, що потрібен рослині. Сідач. Пишна та висока рослина добре переносить зиму і не потребує особливого догляду. Так як квіти ростуть дуже високими, то їх краще сіяти за маленькими сортами. Навесні сідач може довше сходити, але не варто турбуватися, він обов’язково покажеться, коли пригріє сонце.

Пишна та висока рослина добре переносить зиму і не потребує особливого догляду. Так як квіти ростуть дуже високими, то їх краще сіяти за маленькими сортами. Навесні сідач може довше сходити, але не варто турбуватися, він обов’язково покажеться, коли пригріє сонце. Чорнобривці – це символ осені, вони дуже невибагливі у догляді, ще й відлякують з городу шкідників. У жовтні їх можна посіяти на сонячній ділянці. Якщо буде морозно, то посіви можна вкрити агроволокном.

– це символ осені, вони дуже невибагливі у догляді, ще й відлякують з городу шкідників. У жовтні їх можна посіяти на сонячній ділянці. Якщо буде морозно, то посіви можна вкрити агроволокном. Рудбекія буває різного забарвлення та сорту. Вона невибаглива, морозостійка і добре переносить зиму. Ці квіти не потрібно вкривати, вони ростуть у будь-якому місці, але на сонці будуть пишнішими. Посадити рудбекію можна в середині жовтня, поливати квіти не потрібно, якщо немає тривалої засухи.

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