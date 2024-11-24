Насипте 100 г цього засобу у відсік для порошку – і пральна машинка буде, як нова

Такий простий, але вкрай ефективний спосіб зекономить купу сил і часу на чищення приладу.

Щоб машинка повністю очистилася від бруду, накипу та плісняви, її треба чистити содою. Однак необхідна кальцинована сода, вона значно потужніша. Карбонат натрію має чудодійний ефект, адже усуває сольовий наліт, різні забруднення, бактерії, грибок та цвіль. Однак варто зауважити, що засіб дуже їдкий, тому варто працювати в рукавичках.

Як почистити пральну машинку кальцинованою содою: покрокова інструкція

Цей спосіб з відстоюванням розчиненої соди допомагає позбутися будь-яких видів забруднень. Тому це найефективніший метод чищення пральної машини в домашніх умовах.

Засипате 100 грамів карбонату натрію у відсік для прального порошку. Ложку соди можна ще додати прямо в барабан. Увімкніть пралку без речей на експрес-режим (не більше 30 хвилин) за температури близько 60°. Через 20 хвилин поставте прилад на тривалу паузу — близько двох-трьох годин. Після цього увімкнуть пральну машинку знову, щоб завершити цикл прання.

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