Насипте цей порошок під корінь кабачків — і будете роздавати урожай сусідам: ефективне добриво

Цей копійчаний екологічний засіб підходить не лише кабачкам, але й іншим овочам на грядці. Урожай буде настільки великим, що роздаватимете.

Кальцій та бор — два мікроелементи, які беруть участь у формуванні стінок клітин рослин. Вони витрачаються на те, щоб побудувати нові листя та пагони. При цьому не переміщуються тканинами, а входять у структуру клітин.

Виявляються баштання, зокрема, кабачки, а також солодкий перець, капуста, огірки, томати дуже люблять один дешевий порошок з аптеки. І, якщо городники починають підживлювати ним грядки, віддячують дуже пишним урожаєм. Таке добриво не лише насищає ґрунт та саму рослину, але й відлякує шкідників і поширені хвороби, зокрема, равликів, попелицю, метелика білявку тощо.

Мова йде про порошок борної кислоти, який можна придбати у аптеці за копійки. Він може зберігатися до 5 років. На 10 літрів води потрібно взяти 10 г порошка. Спочатку бор потрібно висипати у тару й залити окропом, адже у холодній воді він розводиться погано. Після цього вже можете розбавити холодною водою і одразу відправитися поливати грядку. На один кущ вистачить 1 л. Але зверніть увагу, що кабачки й капусту можна поливати лише під корінь.

Думки щодо борної кислоти серед городників розділяються. Одні вважають її справжньою отрутою, а тому уникають, інші ж ставляться як до панацеї від будь-яких хвороб і поливають все на городі. Істина ж десь посередині. Звісно бор потрібен рослинам, але лише у період зав'язування бутонів та формування плодів, адже через нестачу цієї речовини виникає опадання квітів, а пізніше й зав'язі. Дефіцит бору викликає скорочення урожаю кабачків.

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