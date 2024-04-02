Насипте ложку цього засобу і залиште на 10 хвилин: навіть найбрудніший унітаз стане білосніжним

Коли немає під рукою спеціальних засобів для чищення сантехніки, можна скористатися підручними засобами. Таким способом ви повернете унітазу та ванній первозданну білизну без зайвих зусиль та витрат. Розповідаємо, як можна відбілити унітаз за допомогою копійчаних засобів, що є на кожній кухні.

Як відчистити унітаз за допомогою підручних засобів

Сіль. Це самий дієвий метод у боротьбі проти нальоту та жовтизни на унітазі. Сіль має абразивні властивості, тому прекрасно впорається з вапняним нальотом, сечовим каменем, не пошкоджуючи поверхню сантехніки. Просто насипте трохи солі в унітаз, пройдіться щіткою і залиште на 15-20 хвилин. Потім, коли сіль відпрацює, знову пройдіться щіткою по поверхні та змийте водою. Ви будете враженні, адже зникнуть навіть найтвердіші відкладення. Окрім того, сіль відбілить поверхню унітаза, повернувши йому первозданний колір.

Це самий дієвий метод у боротьбі проти нальоту та жовтизни на унітазі. Сіль має абразивні властивості, тому прекрасно впорається з вапняним нальотом, сечовим каменем, не пошкоджуючи поверхню сантехніки. Просто насипте трохи солі в унітаз, пройдіться щіткою і залиште на 15-20 хвилин. Потім, коли сіль відпрацює, знову пройдіться щіткою по поверхні та змийте водою. Ви будете враженні, адже зникнуть навіть найтвердіші відкладення. Окрім того, сіль відбілить поверхню унітаза, повернувши йому первозданний колір. Оцет. Такий метод краще застосувати на ніч. Спочатку помийте унітаз як зазвичай, потім обробіть поверхню оцтом. На ранок ще раз пройдіться йоржиком і змийте водою – сантехніка сяятиме, як нова. До того ж, оцет знищить всі неприємні запахи в туалеті.

Такий метод краще застосувати на ніч. Спочатку помийте унітаз як зазвичай, потім обробіть поверхню оцтом. На ранок ще раз пройдіться йоржиком і змийте водою – сантехніка сяятиме, як нова. До того ж, оцет знищить всі неприємні запахи в туалеті. Газована вода. У воді такий склад добавок, особливо лимонної кислоти, що вона здатна впоратися з жовтизною та вапном на раз. Обробіть унітаз газованою водою, залиште на кілька годин, потім пройдіться йоржиком по поверхні і змийте водою.

У воді такий склад добавок, особливо лимонної кислоти, що вона здатна впоратися з жовтизною та вапном на раз. Обробіть унітаз газованою водою, залиште на кілька годин, потім пройдіться йоржиком по поверхні і змийте водою. Сода. Для того, щоб почистити унітаз таким методом, спочатку треба змішати соду з водою, щоб утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть цей засіб на всі проблемні місця і залиште на годину. Потім потріть йоржиком і змийте водою. Сода відбілить ваш унітаз, а також уб’є всі неприємні запахи у ванній кімнаті.

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