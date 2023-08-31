Насипте сіль в шкарпетки перед сном і не пошкодуєте: вже через тиждень будуть результати

Якщо ваша робота пов'язана з постійним навантаженням на ноги або до кінця робочого дня ви відчуваєте, що вони наче "гудуть", варто спробувати цей метод.

Виявляється сіль у шкарпетках допомагає зняти втому та біль в ногах за допомогою легкого масажа стопам. Відчуття полегшення з'являється відразу, але на перші ефективні результати слід чекати приблизно через тиждень.

Для чого кладуть сіль у шкарпетки

Сіль здатна "витягнути" всю напруженість, яка накопичується в ногах впродовж всього дня. М'язи починають розслаблятися, що приносить відчуття легкості. Додаткова перевага в легкому масажі, наче ви ступаєте по піску.

Якщо у вас також часто пітніють і отікають ноги, цей метод ідеально підійде для вирішення проблеми. Сіль вбиває бактерії на ногах, позбавляє неприємного запаху. Звичайно в такому разі очікувати швидких результатів неварто. Але через тиждень-два вже можна буде розраховувати на покращення ситуації.

За бажання сіль в шкарпетках можна носити всю ніч, але лише за умови, якщо вас не дратує відчуття "піску".

Сіль в шкарпетках: що робити

Сіль в шкарпетках: що робити / Фото: Pexels

Вам знадобляться:

морська сіль;

шкарпетки;

ефірна олія.

Спосіб застосування:

Насипте в шкарпетки сіль і додайте кілька крапель будь-якої ефірної олії. Надягніть шкарпетки так, щоб сіль була під стопами. Перед сном походіть в шкарпетках хоча б 10 хвилин.

Напевно кожен хоча б раз у житті чув, як корисно ходити босоніж по піску, траві чи гальці. На Сході такі прогулянки навіть вважають панацеєю від усіх хвороб. І насправді, такий природний масаж ніг стимулює рецептори, покращуючи кровообіг.

На жаль тим, хто живе в місті, рідко випадає нагода походити босоніж не плиткою чи ламінатом. Взуття найчастіше знімається лише за рідкісних вилазок на море чи природу. А ось за допомогою сольових шкарпеток на ніч можна масажувати стопи щодня в домашніх умовах.

Ефірну олію додавати зовсім необов'язково, але вона допоможе отримати додаткові переваги. Однак варто підібрати саме ту, яка потрібна вам (заспокійлива, тонізувальна тощо).

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