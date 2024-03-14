Насипте трохи цього дешевого засобу на сковорідку – і віковий нагар та жир зійдуть самі

Якщо улюблена сковорідка втратила свій привабливий вигляд, не варто її заміняти на нову. Є простий спосіб, як можна виправити ситуацію, і улюблений посуд вам прослужить ще багато років. Для цього знадобиться лимонна кислота, оцет і сіль. Ці засоби коштують копійки, а роблять справжні дива. Вони допоможуть за кілька хвилин позбутися вікового нагару й жиру на улюбленій сковорідці.

Як відчистити сковорідку за допомогою лимонної кислоти

"Лимонка" здатна за лічені хвилини розм’якшити всю кіптяву, бруд і нагар на поверхні сковорідки. І потім її треба буде помити за допомогою губки чи щітки.

Як відчистити сковорідку за допомогою лимонної кислоти: покрокова інструкція.

Спочатку добре змочіть сковорідку водою. Потім рясно посипте її лимонною кислотою. Залиште на 15 хвилин, поки засіб відпрацює. Опісля ретельно протріть поверхню сковорідки металевою губкою чи щіткою. Добре промийте посуд теплою водою.

Як відчистити нагар зі сковорідки за допомогою солі, соди й оцту

Сода й оцет. Для такого чищення треба зробити густу пасту, змішавши 2 столові ложки соди й 1 столову ложку оцту. Цю пасту необхідно нанести на всю забруднену поверхню сковорідки, залишити відпрацьовувати засіб на 2 години. Опісля видаліть пасту й нагар губкою чи щіткою з жорсткими ворсинками. Сковорідку після чищення ретельно помийте теплою водою.

Для такого чищення треба зробити густу пасту, змішавши 2 столові ложки соди й 1 столову ложку оцту. Цю пасту необхідно нанести на всю забруднену поверхню сковорідки, залишити відпрацьовувати засіб на 2 години. Опісля видаліть пасту й нагар губкою чи щіткою з жорсткими ворсинками. Сковорідку після чищення ретельно помийте теплою водою. Сіль. Такий метод підійде для чищення дна сковорідки. Поставте сковорідку на вогонь і нагрійте, насипте на дно товстий шар солі, залиште на кілька хвилин. Потім зчистіть нагар металевою губкою чи лопаткою.

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