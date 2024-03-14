Насипте трохи цього дешевого засобу на сковорідку – і віковий нагар та жир зійдуть самі

З проблемою застарілого жиру й нагару допоможе впоратися лимонна кислота, буде досить 50 грамів.
Якщо улюблена сковорідка втратила свій привабливий вигляд, не варто її заміняти на нову. Є простий спосіб, як можна виправити ситуацію, і улюблений посуд вам прослужить ще багато років. Для цього знадобиться лимонна кислота, оцет і сіль. Ці засоби коштують копійки, а роблять справжні дива. Вони допоможуть за кілька хвилин позбутися вікового нагару й жиру на улюбленій сковорідці.
Як відчистити сковорідку за допомогою лимонної кислоти
"Лимонка" здатна за лічені хвилини розм’якшити всю кіптяву, бруд і нагар на поверхні сковорідки. І потім її треба буде помити за допомогою губки чи щітки.
Як відчистити сковорідку за допомогою лимонної кислоти: покрокова інструкція.
- Спочатку добре змочіть сковорідку водою.
- Потім рясно посипте її лимонною кислотою.
- Залиште на 15 хвилин, поки засіб відпрацює.
- Опісля ретельно протріть поверхню сковорідки металевою губкою чи щіткою.
- Добре промийте посуд теплою водою.
Як відчистити нагар зі сковорідки за допомогою солі, соди й оцту
- Сода й оцет. Для такого чищення треба зробити густу пасту, змішавши 2 столові ложки соди й 1 столову ложку оцту. Цю пасту необхідно нанести на всю забруднену поверхню сковорідки, залишити відпрацьовувати засіб на 2 години. Опісля видаліть пасту й нагар губкою чи щіткою з жорсткими ворсинками. Сковорідку після чищення ретельно помийте теплою водою.
- Сіль. Такий метод підійде для чищення дна сковорідки. Поставте сковорідку на вогонь і нагрійте, насипте на дно товстий шар солі, залиште на кілька хвилин. Потім зчистіть нагар металевою губкою чи лопаткою.
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