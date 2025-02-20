Насипте трохи кавової гущі в унітаз – і ви позбудетеся найпопулярнішої проблеми

Досвідчені господині ніколи не викидають кавову гущу, бо вона є цінним ресурсом для вирішення побутових проблем.

Виявляється, відходи кави можуть допомогти вирішити найпопулярнішу проблему, пов’язану з ванною кімнатою й туалетом. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Поради 24", навіщо досвідчені господині під час прибирання насипають кавову гущу в унітаз.

Навіщо класти кавову гущу в унітаз: корисні поради

Досить часто, незважаючи на ретельне прибирання й ароматизацію повітря, у ванній кімнаті й туалеті стоїть неприємний запах, якого вкрай важко позбутися. До такої проблеми можуть призвести декілька причин:

залишки мийних засобів;

вапняний наліт;

вологість на дні унітазу;

засмічення труб.

І досвідчені господині знайшли вирішення цієї проблеми за допомогою кавової гущі. Неприємного запаху допомагає позбутися азот, який міститься у відходах в достатній кількості для того, щоб дезодорувати ванну кімнату. До того ж, кавова гуща може стати відмінним засобом, який допоможе позбутися цвілі.

Як застосувати кавову гущу, щоб позбутися неприємного запаху з каналізації

Спочатку треба нагріти 3-4 літри води. Потім додати 4 ложки кавової гущі й почекати, доки розчин охолоне до 30-40 градусів. Після цього суміш треба вилити в унітаз і зачекати кілька годин, поки засіб відпрацює. Потім просто змийте залишки гущі водою.

Варто знати, що часто таким способом не слід користуватися, бо кавова гуща може стати причиною засмічення каналізаційної труби, що перешкоджатиме нормальному стоку води.

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