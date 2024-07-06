Наскрізне заряджання павербанку: корисна функція під час відключення електроенергії

Що таке наскрізне заряджання

Всі знають, що зарядити смартфон можна за допомогою зарядки та розетки або за допомогою тієї ж зарядки та павербанку, тобто зовнішнього акумулятора. Щоб зарядити павербанк, також потрібні зарядка і розетка.

А що робити, коли зарядка лише одна і часу мало, от-от відключать світло, а потрібно зарядити і смартфон, і павербанк? У такому разі функція наскрізного заряджання буде саме тим, що потрібно. З функцією наскрізного заряджання можна послідовно з'єднати пристрої: розетка – зарядка – павербанк – смартфон. Таким чином за один і той самий час зарядяться і смартфон, і павербанк.

Ще один плюс такого заряджання – якщо електрику несподівано відключать, дорогий смартфон не постраждає від перепадів напруги в мережі і однаково зарядиться.

Як працює наскрізне заряджання

Технологія наскрізного заряджання заснована на схемах регулювання потужності та перенаправлення заряду. Встановлюється напрямок енергії та пріоритети. Залежно від того, який смартфон, павербанк може спочатку передавати заряд у смартфон, доки його батарея не заповнить заряд, а потім почне накопичувати енергію сам. В іншому разі, якщо смартфон "малопотужний", частина заряду йде в смартфон, а різниця накопичується в павербанку.

Недоліки наскрізного заряджання

Один із мінусів наскрізного заряджання – це помітно сповільнене підзаряджання пристрою порівнюючи з підключенням безпосередньо до розетки. Швидкість заряджання в такому разі обмежена максимальною вихідною потужністю портативного акумулятора, максимальною споживаною потужністю за наскрізного живлення та кількістю підключених пристроїв.

Ще один мінус – це низька ефективність, порівнюючи з прямим підключенням пристрою до джерела електроенергії. Під час передавання енергії павербанк виділяє тепло, а якщо він ще й сам у цей час заряджається, перегрівання буде сильнішим, що знижує ефективність процесу. Відсоток енергії, який втрачається внаслідок нагрівання, залежить від ефективності схем регулювання потужності. Крім того, перегрівання шкідливе для батарей, особливо літієвих. Таким чином, попри зручність такого типу заряджання, теплове навантаження скорочує термін служби вашого портативного акумулятора.

Підтримка функції наскрізного заряджання

Така інновація перетворила звичайний павербанк на щось більше, ніж просто накопичувач енергії для заряджання пристроїв. Але таку функцію підтримують не всі ґаджети, тому зверніть увагу на інструкцію до свого пристрою.Також ця технологія доступна на USB-хабах і док-станціях, де є USB-C Power Delivery (PD) і куди можна під'єднати зарядний пристрій ноутбука.

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