Наслідки вас здивують: що буде, якщо місяць не мити голову, та як доглядати за волоссям

Те, як часто варто мити голову, залежить від багатьох факторів, зокрема, типу волосся, ступеня жирності та вашої шкіри голови. Однак як часте, так і рідке миття голови можуть мати свої негативні наслідки. Через неправильний догляд може постраждати не лише шкіра голови, але й обличчя.

Що буде, якщо тривалий час не мити голову та як правильно доглядати за волоссям - читайте далі.

Як часто потрібно мити голову

Доктор Ентоні Россі, асистент дерматолога Меморіального онкологічного центру Слоуна Кеттерінга в Нью-Йорку та співробітник Американської академії дерматологічної асоціації зазначає в CNN, "що це особиста справа кожного".

"Занадто часте миття може висушити та зробити волосся тьмяним, а накопичення жиру через недостатнє миття також може призвести до неприємного запаху й лущення", - каже Россі.

Він радить своїм пацієнтам мити голову раз або двічі на тиждень.

"Але якщо ви застосовували хімічні процедури, які можуть зробити ваше волосся сухим, наприклад, відбілювання, хімічну завивку або засоби для релаксації, ви можете мити його рідше одного разу на тиждень, щоб уникнути ламкості або посічених кінчиків, сказав він", - наголосив він.

Водночас якщо шкіра голови дуже жирна то, ймовірно, вам доведеться мити її ледь не щодня.“Під час статевого дозрівання ми маємо сплеск гормонів, тому сальні залози можуть збільшуватися. Це причина, чому у людей бувають підліткові прищі”, — сказав Россі.

Як правильно мити голову

Важливо розуіти, що волосся практично ніколи не буває брудним, тож шампунь потрібен для видалення бруду зі шкіри голови.

Перукарка Нела Матискова рекомендує: "Спочатку ретельно намочіть волосся. Для ефективного видалення бруду вода не повинна бути ні дуже гарячою, ні надто холодною. Спіньте шампунь у долонях і рівномірно розподіліть його на голові. Додайте води, щоб активувати продукт. Намочуванням і миттям ми відкриваємо волосяні волокна, тому завжди необхідно знову закривати їх кондиціонером або маскою. Не тріть шкіру, натомість масажуйте її пучками пальців круговими рухами".

Помилки під час миття волосся

Ополіскування гарячою водою

Для шкіри голови гаряча вода небезпчена. Високі температури сильно розкривають кутикулу волосся, що робить його більш ламким і схильним до випадіння.

Також окріп провокує лупу, свербіж, сухість шкіри. Намагайтеся мити голову під кімнатною температурою води.

Скручування волосся

Волосся потрібно скручувати та віджимати делікатно. Після цього накиньте на голову рушник, промокніть волосся по всій довжині й вирушайте підкорювати світ.

Забагато шампуню

Велика кількість шампуню не продовжить свіжіть волосся, але може пересушити шкіру. Наносьте оптимальну кількість і мийте двічі голову.

Кондиціонер на все волосся

Продукт допомагає зволожувати та живити довжину волосся, але аж ніяк не ощичати зону біля коріння. До того ж нанесення кондиціонера та бальзами на шкіру голови спричинить її швидкому забрудненню.

Розчісування волосся одразу після миття

Розчісувати волосся одразу після миття є великою помилкою. Як наслідок - ви зіштовхнетеся з проблемою сухих кінчиків і пухнастих локонів.Використовуємо невідповідні продукти.

Що буде, якщо довго не мити голову

Якщо не мити голову більше місяця, то себум почне розкладатися. Через це з'являється вкрай неприємний запах згірклого жиру, який, повірте, неможливо забути або не помітити.

Деякі "експерти" стверджують, що дітям можна не мити голову місяцями, але це не так. Таке тривала відсутність гігієни тільки шкодить.

Одним з наслідків може бути свербіж. Також тривала відсутніст ьмиття голови може призвести до скупчення жиру і бруду, що блокує пори і перешкоджає росту волосся".

Також через немиття голови може постраждати лице. На ньому можуть з'явитися різноманітні висипи.

Також ми розповідали, як правильно сушити коротке та довге волосся.