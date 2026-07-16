Наставники назвали слово-код, яке захищає від проблем, безгрошів’я та хвороб: коли його промовляти

Яке слово допомагає позбутися проблем / © www.freepik.com/free-photo

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Багато людей вірять, що слова мають особливу силу. Вони здатні впливати на наші емоції, настрій і навіть ставлення до життєвих труднощів. Саме тому в різних духовних вченнях існують так звані слова-коди — короткі фрази, які допомагають переключити увагу з негативу на позитив і налаштуватися на краще.

Одним із таких слів прихильники езотерики називають «Відміняю». Його вимовляють у моменти, коли виникають тривожні думки, страхи чи погані передчуття. Важливо розуміти, що це не магічний засіб і не гарантія захисту від негараздів, а психологічна вправа, яка допомагає людині заспокоїтися й змінити власний настрій.

Чому слово «Відміняю» стало таким популярним

На думку духовних наставників, коли людина постійно думає про невдачі, хвороби чи фінансові труднощі, вона сама підтримує стан тривоги. Слово «Відміняю» допомагає символічно перервати цей негативний внутрішній діалог.

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Його використовують як своєрідний сигнал для мозку: зупинити небажані думки, не зациклюватися на страхах і переключитися на більш конструктивне мислення.

Коли радять промовляти це слово

Експерти з езотерики рекомендують вимовляти «Відміняю» в тих ситуаціях, коли:

з’явилися нав’язливі негативні думки;

людина почула неприємний прогноз чи погану новину й починає хвилюватися;

виникає сильний страх перед майбутнім;

здається, що все складається не так, як хотілося;

відчувається внутрішня тривога або емоційне напруження.

Після цього радять подумки або вголос сформулювати позитивне твердження, наприклад: «Обираю спокій», «Усе владнається», «Я впораюся» або «Нехай усе буде на краще».

Як правильно використовувати слово-код

Особливих правил немає. Його можна промовити один раз або повторити кілька разів поспіль, якщо людина відчуває сильне хвилювання.

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Дехто використовує таку послідовність:

помічає негативну думку;

говорить: «Відміняю»;

робить кілька глибоких вдихів;

замінює тривожну думку більш спокійною та реалістичною.

Такий підхід допомагає швидше відновити емоційну рівновагу.

Чи дійсно це допомагає

Психологи пояснюють, що подібні слова можуть працювати як вправа для саморегуляції. Коли людина свідомо зупиняє потік негативних думок і переводить увагу на щось позитивне, рівень тривожності часто знижується.

Водночас важливо пам’ятати: жодне слово саме по собі не може захистити від хвороб, фінансових труднощів чи інших життєвих проблем. Добре самопочуття та успіх залежать від багатьох чинників — способу життя, своєчасного звернення до лікаря, виважених фінансових рішень і власних дій.

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