Як приготувати підживлення з кропиви / © Pexels

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Настій кропиви — це справжній природний еліксир для рослин. Городники активно використовують кропиву як органічне добриво та засіб захисту від хвороб і шкідників. Регулярне застосування такого підживлення позитивно впливає на зростання, розвиток та стійкість рослин.

Яка користь настою кропиви для городніх культур

Прискорює зростання рослин. Кропива містить велику кількість азоту, який стимулює розвиток зеленої маси, особливо у молодих саджанців.

Покращує склад ґрунту. Настій збагачує ґрунт мікроелементами, покращуючи його структуру та сприяючи активному розвитку кореневої системи городніх культур.

Захищає від комах-шкідників. Рослини, оброблені настоєм, менше уражаються попелицею, кліщами та іншими комахами. Адже кропива має природні інсектицидні властивості.

Допомагає у боротьбі з хворобами. Антисептичні властивості кропиви допомагають стримувати розвиток грибкових інфекцій, таких як борошниста роса.

Підвищує врожайність. Регулярне підживлення настоєм підсилює імунітет рослин, що позитивно впливає на кількість і якість плодів.

Підтримує корисну мікрофлору. Органічні речовини підживлення з кропиви сприяють розвитку корисних мікроорганізмів у ґрунті, які поліпшують його родючість.

Як приготувати настій кропиви для городніх культур

Інгредієнти:

свіжа кропива — приблизно 1 відро (можна з листям і стеблами, але без коренів);

вода — 10 літрів дощової чи відстояної води.

Спосіб приготування.

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Підготуйте ємність. Візьміть велику пластикову або дерев’яну бочку. Металеву ємність брати не можна, бо відбудеться процес окислення.

Наповніть бочку зеленою масою. Подрібніть свіжу кропиву і заповніть нею приблизно половину ємності.

Залийте кропиву водою, залиште трохи простору зверху, бо під час бродіння рідина буде підніматися.

Настоюйте. Накрийте ємність кришкою або мішковиною, але не герметично, залиште на 10 днів. Раз на день настій слід перемішувати дерев’яною палкою.

Процідіть. Коли з’явиться характерний запах бродіння і рідина потемніє, це означатиме, що настій готовий. Його треба процідити перед використанням.

Застосування. Розбавте настій у пропорції 1 літр настою на 10 літрів води, поливайте під корінь овочеві культури раз на 2 тижні. Для обприскування — розведіть ще слабше: 1:20.

Варто знати, що настій кропиви не можна використовувати для підживлення бобових культур –квасолі та гороху. Їм надлишок азоту, який міститься в добриві, може зашкодити.