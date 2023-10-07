Наступного року на вас будуть чекати пишні бутони: ось як потрібно обрізати півонії восени

Півонії полюбляють практично всі садівники, адже це дуже гарні і невибагливі рослини. Але попри це вони вимагають до себе особливої уваги з приходом холодів.

Досвідчені агрономи розповіли, що зробити з кущами півонії восени, що підготувати їх до зимових холодів та отримати пишне квітіння в майбутньому.

Під час підготовки півонії до періоду холодів, важливо повністю зрізати всю її трав'янисту частину аж до землі. Не забудьте очистити клумбу від шкідників та бур'янів.

Не забудьте про ще один важливий крок — правильне підживлення. Здорова і міцна рослина набагато краще перенесе зиму, тому удобрення потрібне, якщо ви бачите, що кущі виглядають млявими. Для підживлення використовують лише калійно-фосфорні добрива: на 10 літрів води потрібно взяти 1 столову ложку калію та 1,5-2 столові ложки суперфосфату.

А ось азот використовувати категорично заборонено, тому що кущ може піти в ріст, особливо, якщо попереду ще будуть теплі дні. А тому йому буде важче пережити зиму. Також такі рослини будуть більш вразливими для хвороб та шкідників навесні.

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