Як очистити духовку всередині / © unsplash.com

Реклама

Проте існує простий та ефективний лайфгак, який допоможе розм’якшити навіть застарілий бруд всього за 20 хвилин — без зусиль і шкідливої хімії. Усе, що потрібно зробити, — виконати кілька елементарних кроків.

Для цього методу вам знадобиться всього один пакетик лимонної кислоти:

Рівномірно насипте лимонну кислоту на деко. Додайте трохи води, щоб утворився розчин. Поставте деко всередину духовки та ввімкніть її на максимальну температуру приблизно на 20 хвилин, щоб рідина активно кипіла та випаровувалася.

Після вимкнення духовки обережно дістаньте деко. Ви одразу помітите, як жир почав буквально стікати по стінках, а шар бруду розм’якшився. Достатньо просто пройтися вологою ганчіркою — і поверхня знову чиста, без тривалого тертя та агресивних засобів.

Реклама

Цей простий трюк дозволяє повернути духовці ідеальну чистоту швидко, економно та без зайвих клопотів.