Як швидко позбутися масної плями на одязі / © Фото з відкритих джерел

Заспокойтесь — панікувати не варто. Є простий домашній спосіб, який допоможе швидко впоратися зі свіжою масною плямою без води, замочування й зайвих клопотів.

Метод настільки простий, що ви зможете застосувати його буквально за кілька хвилин:

Посипте пляму харчовою содою, рівномірно розподіливши її по всій забрудненій ділянці. Пропрасуйте поверхню гарячою праскою, поклавши зверху тонку бавовняну тканину або серветку, щоб не пошкодити матеріал. Струсіть залишки соди — і насолоджуйтесь результатом.

Жир зникає просто на очах! Гаряча сода чудово вбирає жирові забруднення, залишаючи тканину чистою та охайною. Вам не доведеться нічого замочувати чи прати.

Цей спосіб ідеально підходить для свіжих плям на натуральних тканинах, таких як бавовна або льон. Якщо ж пляма стара, процедуру можна повторити кілька разів або залишити соду на тканині на 10–15 хвилин перед прасуванням.

Спробуйте — і переконайтеся самі, наскільки ефективним може бути звичайний домашній засіб.