Насипте трохи солі біля порогу і живіть спокійно: ось чому це треба обов’язково зробити

Сіль — це не лише складник для приготування багатьох страв, а й продукт, який тисячоліттями використовували у побуті та для проведення обрядів.

Навіщо сипати сіль біля порогу

Навіщо сипати сіль біля порогу / © www.freepik.com/free-photo

У різних культурах сіль є символом гостинності та захисту. Зустріч хлібом-сіллю досі означає щиру повагу та прихильність до гостя. У давнину солоною водою мили підлогу, бо вірили, що вона очищає простір і робить атмосферу в домі здоровішою. А невелика жменька солі біля узголів’я, за повір’ями, оберігала від поганих снів.

Нумерологи та послідовники езотеричних практик радять використовувати сіль для гармонізації простору у своєму помешканні. Вважається, що невелика кількість солі, розсипаної біля порогу, утворює своєрідний «бар’єр» від небажаних гостей і поганої енергії. Вона здатна вбирати негатив, тому її слід оновлювати щотижня, а використану змивати у каналізацію.

Також рекомендовано обробляти сіллю вживані речі. Для цього предмети посипають сіллю, залишають на добу, а потім ретельно перуть, а сіль утилізують.

Варто розуміти, що ці рекомендації належать до сфери народних вірувань та езотерики, і наукового підтвердження вони не мають. Проте з психологічної точки зору такі ритуали можуть створювати відчуття захищеності та давати людині емоційний комфорт.

Яке практичне застосування солі в побуті

Окрім езотеричних практик, сіль можна використовувати і для побутових потреб:

  • як натуральний очищувач — у вигляді сольового розчину для протирання поверхонь;

  • як абразивний засіб — для видалення стійких плям, але не на делікатних матеріалах, щоб не пошкодити їх.

Розчин солі вважається безпечнішим, ніж сухі кристали, і підходить для очищення більшості поверхонь.

