Насипте трохи солі на фольгу — і позбудетесь одразу двох надокучливих побутових проблем
Алюмінієва фольга та кухонна сіль — це простий дует, що значно спрощує хатню роботу, тому кожна господиня буде в захваті від застосування такого трюку.
Іноді найпростіші речі стають справжнім порятунком у побуті. Звичайна кухонна сіль у поєднанні з алюмінієвою фольгою допомагає швидко вирішити проблеми, на які раніше доводилося витрачати багато сил та часу. Досвідчені господині діляться двома корисними порадами, які стануть у пригоді абсолютно всім.
Як легко очистити пригорілий посуд за допомогою фольги та солі
Ніщо так не псує настрій, як нагар на каструлях, сковородах чи формах для випікання. Але є просте рішення:
візьміть аркуш фольги, зімніть його у щільний комок — він замінить жорстку губку чи металевий скребок;
посипте пригорілі ділянки сіллю, можна взяти харчову соду;
потріть проблемні місця фольгою.
Жир і нагар відходять майже без зусиль. Цей спосіб чищення особливо ефективний для посуду, який використовується для запікання страв у духовці.
Як видалити іржу з металевих предметів за допомогою солі та фольги
Фольга з сіллю допомагає повернути блиск ножам, ножицям, садовим інструментам та іншим металевим речам. Для цього:
змочіть шматочок фольги водою;
посипте його сіллю;
інтенсивно потріть іржаві ділянки.
Фольга працює як делікатний абразив, вона ефективно знімає іржу, не пошкоджуючи метал. У результаті предмети знову мають бездоганно сяючий вигляд і чудово виконують свої функції.