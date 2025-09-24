ТСН у соціальних мережах

Насипте трохи солі на фольгу — і позбудетесь одразу двох надокучливих побутових проблем

Алюмінієва фольга та кухонна сіль — це простий дует, що значно спрощує хатню роботу, тому кожна господиня буде в захваті від застосування такого трюку.

Віра Хмельницька
Як полегшити хатню роботу за допомогою солі та фольги

Як полегшити хатню роботу за допомогою солі та фольги / © Freepik

Іноді найпростіші речі стають справжнім порятунком у побуті. Звичайна кухонна сіль у поєднанні з алюмінієвою фольгою допомагає швидко вирішити проблеми, на які раніше доводилося витрачати багато сил та часу. Досвідчені господині діляться двома корисними порадами, які стануть у пригоді абсолютно всім.

Як легко очистити пригорілий посуд за допомогою фольги та солі

Ніщо так не псує настрій, як нагар на каструлях, сковородах чи формах для випікання. Але є просте рішення:

  • візьміть аркуш фольги, зімніть його у щільний комок — він замінить жорстку губку чи металевий скребок;

  • посипте пригорілі ділянки сіллю, можна взяти харчову соду;

  • потріть проблемні місця фольгою.

Жир і нагар відходять майже без зусиль. Цей спосіб чищення особливо ефективний для посуду, який використовується для запікання страв у духовці.

Як видалити іржу з металевих предметів за допомогою солі та фольги

Фольга з сіллю допомагає повернути блиск ножам, ножицям, садовим інструментам та іншим металевим речам. Для цього:

  • змочіть шматочок фольги водою;

  • посипте його сіллю;

  • інтенсивно потріть іржаві ділянки.

Фольга працює як делікатний абразив, вона ефективно знімає іржу, не пошкоджуючи метал. У результаті предмети знову мають бездоганно сяючий вигляд і чудово виконують свої функції.

