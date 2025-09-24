Як полегшити хатню роботу за допомогою солі та фольги / © Freepik

Іноді найпростіші речі стають справжнім порятунком у побуті. Звичайна кухонна сіль у поєднанні з алюмінієвою фольгою допомагає швидко вирішити проблеми, на які раніше доводилося витрачати багато сил та часу. Досвідчені господині діляться двома корисними порадами, які стануть у пригоді абсолютно всім.

Як легко очистити пригорілий посуд за допомогою фольги та солі

Ніщо так не псує настрій, як нагар на каструлях, сковородах чи формах для випікання. Але є просте рішення:

візьміть аркуш фольги, зімніть його у щільний комок — він замінить жорстку губку чи металевий скребок;

посипте пригорілі ділянки сіллю, можна взяти харчову соду;

потріть проблемні місця фольгою.

Жир і нагар відходять майже без зусиль. Цей спосіб чищення особливо ефективний для посуду, який використовується для запікання страв у духовці.

Як видалити іржу з металевих предметів за допомогою солі та фольги

Фольга з сіллю допомагає повернути блиск ножам, ножицям, садовим інструментам та іншим металевим речам. Для цього:

змочіть шматочок фольги водою;

посипте його сіллю;

інтенсивно потріть іржаві ділянки.

Фольга працює як делікатний абразив, вона ефективно знімає іржу, не пошкоджуючи метал. У результаті предмети знову мають бездоганно сяючий вигляд і чудово виконують свої функції.