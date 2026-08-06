Миша / © pexels.com

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Якщо ви втомилися від мишей та щурів у підвалі чи на горищі, спробуйте простий і перевірений домашній метод із використаним котячим наповнювачем, який налякає гризунів запахом хижака.

Про це пише Blikk.

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Як приготувати домашній засіб для відлякування гризунів?

Цей спосіб базується на тому, що миші та щури мають надзвичайно чутливий нюх і добре розпізнають запах хижаків, зокрема котів. Саме тому вони часто уникають місць, де відчувають такий аромат.

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Щоб скористатися цим методом, достатньо насипати трохи використаного котячого наповнювача у стару шкарпетку або невеликий тканинний мішечок і міцно зав’язати його, щоб вміст не висипався. Після цього такі мішечки слід розкласти в місцях, де найімовірніше можуть з’явитися гризуни.

Зокрема, їх можна залишити:

на горищі;

у підвалі;

у гаражі;

біля компостної купи;

поруч зі щілинами та отворами, через які миші чи щури можуть проникати до будинку.

Запах слід періодично оновлювати

Згодом запах використаного наповнювача стає менш інтенсивним, тому для збереження ефективності його радять замінювати що кілька днів.

Як ще можна відлякати мишей і щурів?

Якщо гризуни вже оселилися в житлі, одного такого домашнього методу, найімовірніше, буде недостатньо. Додатково рекомендується закрити всі можливі шляхи їхнього проникнення, зберігати продукти в недоступних для шкідників місцях і прибрати джерела їжі, які можуть приваблювати мишей і щурів.

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У разі сильного зараження приміщення може виникнути потреба у встановленні пасток або зверненні до фахівців із дератизації.

Використаний котячий наповнювач варто розглядати лише як допоміжний засіб, адже його ефективність підтверджується не в кожному випадку.

До слова, для захисту курника від гризунів і тарганів герметично закрийте щілини, натягніть металеву сітку та підніміть годівниці вище. Розкладіть сухі трави (м’яту, полин, чорнобривці), а зовнішні щілини обробіть оцтом або гасом, безпечно розміщуючи пастки поза межами досяжності птиці.

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