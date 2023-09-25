Натріть цим копійчаним засобом кору яблуні: забудете про гниль і тріщини на дереві

Зазвичай на маленькі тріщини кори дерев мало хто звертає увагу. Садівники починають хвилюватися тоді, коли вони стають глибокими і рослина починає хворіти.

Раніше ми писали про те, чи потрібно копати город восени. Але в осінній період догляду потребує також і сад. Тому важливо звернути увагу на деякі моменти, щоб наступного року отримати великий урожай.

Чому розтріскується кора яблунь

Варто звернути увагу, що кора може розтріскуватися з різних причин. Найпопулярніша з них — внутрішні тканини дерева розростаються швидше за зовнішні, що призводить до розривання кори повздовж стовбура. За сприятливих умов на здорових деревах таке розтріскування зазвичай заростає молодою корою за один сезон. Але коли стоїть посушлива погода, тріщини можуть стати осередком розвитку шкідників і хвороб. Кора починає відмирати, відшаровуватися від стовбура, а це в майбутньому призводить до завмирання яблуні.

Чим обробити пошкоджену кору дерева і вилікувати яблуню

Як вилікувати кору яблуні / Фото: Pexels

Експерти зазначають, що однимі з найкращих засобів для лікування кори яблуні від тріщин є суміш коров'яку та звичайної глини. Для відновлення кори й загоєння дефектів на ній треба приготувати розчин у пропорції 1:1.

Також можна використовувати деревний попіл. Його також змішують із глиною і наносять на стовбури дерев. Для приготування розчину беруть пропорції 2:1 (попелу та глини). Щоб захисний шар тримався краще, додатково використовують невелику кількість піску.

Якщо у вас немає попелу, можна замінити його вапном і змішати його з глиною в рівних частинах. Густа суміш буде чудово захищати кору яблунь та інших плодових дерев, а ще допоможе запустити всередині відновлювальні процеси.

Тріщини на корі можна також натерти щавелем. Після такої дезінфекції їх додатково змащують садовим варом, пластиліном, олійною фарбою чи звичайною глиною. Не забудьте зверху зав'язати рану щільною тканиною або плівкою. "Пораненим" деревам дуже потрібен догляд. Спеціалісти рекомендують не обрізати їх до загоєння всіх ран.

Читайте також: