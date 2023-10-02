Натріть туалетний папір кавою, а потім підпаліть: ніколи не здогадаєтесь, чим все закінчиться

Восени до квартир та будинків лізуть мухи. Цих комах досить важко позбутися, адже вони шукають тепле місце, щоб перезимувати. Але існують засоби, які відлякують мух.

Раніше ми розповідали, навіщо клеїти на вікно шматок пінопласту. Але що робити, якщо до квартири чи будинку лізуть мухи у пошуках теплого місця на зиму? Перебувати з цими комахами не лише неприємно, але й небезпечно для здоров'я.

Існує чудовий спосіб, який допоможе зробити так, щоб мухи завжди облітали вашу квартиру стороною.

Для цього покладіть в глибоку ємність 1 столову ложку кави, додайте невелику кількість зубної пасти і перемішайте. Повиннен вийти своєрідний гель. Потім викладіть на стіл шість шматочків туалетного паперу, складіть їх навпіл. Витягніть з ємності гель з кави і зубної пасти, скатайте з нього "ковбаску", яку викладіть на папір.

Загорніть туалетний папір у трубочку, а потім на його поверхню нанесіть ще трішки гелю. Покладіть отриману трубочку в склянку і підпаліть папір. Аромат зубної пасти та кави відлякуватиме комах. До речі, він дуже не подобається навіть тарганам.

Народні засоби від мух: ще кілька ефективних

Який запах відлякує мух в будинку / Фото: pixabay.com

Ефірні масла

Мухи, як і багато інших комах, чутливі до запахів. Тому ви можете спробувати запалити свічки з цитронеллою або аромалампу з ефірною олією (обирайте лаванду, м'яту, евкаліпт, базилік). Можна також додати кілька крапель ефірної олії у воду та побризкати нею підвіконня чи дверні косяки.

Деякі рослини

Існують певні трави, запах яких відлякує мух. Ви можете посадити їх у вазони чи розставити у вазах на підвіконнях. Беріть кропиву, гілки черемхи або бузини. Підійдуть як свіжі так і висушені рослини.

Пастка для мух своїми руками

Візьміть пластикову пляшку з відрізаною шийкою. Покладіть всередину приманку, краще щось солодке. Потім згорніть конусом паперовий лист і помістіть всередину гострим краєм донизу, щоб кінчик не торкався рідини з приманкою. Мухи заберуться всередину, але назад вже не зможуть вибратися. Ще один варіант — використання мильної пінки. Налийте на дно банки столовий оцет, додайте кілька крапель засобу для миття посуду і закрийте харчовою плівкою, зробивши отвір, через який мухи зможуть пролізти.

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