Як надовго позбутися конденсату на вікнах / © Фото з відкритих джерел

Восени та взимку більшість господарів помешкань стикаються з проблемою конденсату на вікнах. На склі з’являються краплі, які стікають униз, залишаючи розводи, а згодом — плісняву на підвіконні. Причина такої проблеми проста — різниця температур між теплим повітрям у кімнаті й холодом з вулиці, через що водяна пара осідає на склі. Однак є перевірений домашній розчин, який допоможе надовго позбутися конденсату без зайвих зусиль і витрат.

Як надовго позбутися конденсату на вікнах за допомогою розчину із двох простих складників

Секретний розчин від конденсату — це гліцерин і спирт.

Які інгредієнти потрібні:

2 столові ложки гліцерину, який можна купити в аптеці;

1 столова ложка медичного спирту чи горілки;

1 склянка чистої води.

Як приготувати й застосувати:

Змішайте всі інгредієнти у пляшці з пульверизатором.

Добре струсіть, щоб компоненти з’єдналися.

Розпиліть суміш на сухе скло та рівномірно розітріть м’якою тканиною чи мікрофіброю.

Гліцерин створює тонку захисну плівку, яка не дає волозі осідати на поверхні скла. Спирт своєю чергою випаровується швидше за воду, знижуючи вологість на склі та запобігаючи утворенню крапель. Як результат, навіть за різкої зміни температур ваші вікна залишаються чистими, сухими та прозорими.

Які переваги застосування такого засобу від конденсату на вікнах

Скло блищить, наче після полірування.

Пил і бруд менше осідають, тому вікна будуть чистими до самої весни.

Зникає неприємний запах сирості.

Плівка тримається до 4 місяців, навіть після миття.

Якщо у вашій оселі підвищена вологість, поставте поряд з вікном миску з крупною сіллю чи кавовими зернами, які природно поглинатимуть її. А розчин із гліцерином краще використовувати після кожного миття вікон, що матиме накопичувальний ефект.