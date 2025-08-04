Натуральне підживлення огірків: чим підгодувати, щоб листя не жовтіло, а врожай збільшувався

Підживлення огірків

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Цьогорічна аномальна спека та посуха стали справжнім випробуванням для городників. Особливо постраждали огірки — кущі передчасно в’януть, а плоди виростають дрібними та несмачними. Але не поспішайте засмучуватися, адже існує простий, безпечний та ефективний спосіб подовжити плодоношення до самої осені — сироватка, або звичайний кефір.

Користь сироватки та кефіру для огірків: захист огірків від хвороб та шкідників

У другій половині літа огірки стають особливо вразливими до різних хвороб та шкідників. Найчастіше рослини страждають від борошнистої роси та пероноспорозу, а також від нападів павутинного кліща і попелиці. Для ефективної профілактики використовуйте простий народний засіб — сироватку або кефір.

З часом у ґрунті накопичуються патогенні мікроорганізми та грибкові інфекції, які вражають кореневу систему огірків. Це призводить до уповільнення росту, пожовтіння листя та зниження врожаю. Молочні підживлення допомагають вирішити цю проблему завдяки молочнокислим бактеріям, які нормалізують мікрофлору ґрунту та знищують шкідливі організми.

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Кефір та сироватка підвищують імунітет рослин, захищаючи їх від хвороб, зокрема борошнистої роси та сприяють активному росту та появі нових зав’язей.

Як приготувати та використовувати підживлення кефіром та сироваткою

Щоб приготувати підживлення кефіром, потрібно розвести 1 літр кефіру (будь-якої жирності) у 10 літрах чистої, відстояної води. Поливати цим розчином огірки під корінь раз на 7 днів. Найкраще проводити процедуру вранці або ввечері, щоб уникнути сонячних опіків.

Для підживлення сироваткою один літр речовини розвести також у 10 літрах води. Додайте рідке мило, щоб розчин краще тримався на листі. Цим розчином потрібно регулярно обприскувати огіркові кущі. Розчин створює на поверхні листя тонку захисну плівку, яка запобігає поширенню грибкових інфекцій та відлякує шкідників. Вже за кілька застосувань ви помітите, як покращиться колір листя, кущі стануть міцнішими, а зав’язей з’явиться значно більше.

Додаткові поради: як подовжити плодоношення огірків

Збирайте плоди щодня або через день. Це не просто рутинна робота, а важливий агротехнічний прийом, який стимулює рослину до утворення нових зав’язей. Якщо залишити перезрілі огірки на кущах, рослина «вирішить», що її вегетація закінчилася, і припинить плодоношення. Для зрізання огірків використовуйте ніж або секатор, щоб не пошкодити основні батоги.

У спекотну погоду мульчування допомагає огіркам вижити. Покрийте ґрунт навколо рослин компостом, соломою або скошеною травою. Це не тільки збереже вологу, а й захистить коріння від перегрівання. Залишайте невеликий простір навколо стебла, щоб ґрунт міг дихати.

Коли вибираєте насіння, звертайте увагу на маркування. Гібриди з позначкою F1 відомі своєю стійкістю до хвороб та тривалим плодоношенням. Партенокарпічні гібриди є ідеальним вибором, якщо ви хочете отримати урожай без запилення, що особливо актуально наприкінці літа, коли бджіл стає менше.

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