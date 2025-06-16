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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
2 хв

Натуральні засоби, які дійсно відлякують комарів: комахи більше не підлітатимуть до вас

Не обов’язково труїтися хімією, щоб захистити себе від комарів. Натуральні засоби можуть бути не менш ефективними, до того ж, вони приємно пахнуть і безпечні навіть для дітей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які натуральні засоби від комарів

Які натуральні засоби від комарів

Влітку ці настирливі комахи здатні зіпсувати приємний вечір, прогулянку в парку чи спокійний нічний сон. Більшість покупних спреїв і фумігаторів мало ефективні, а також містять хімію, яка не завжди безпечна для здоров’я. На щастя, є дієві та безпечні способи боротьби з комарами, які дійсно працюють і не шкодять організму.

Які найкращі натуральні засоби від комарів: про це мало хто знає

  1. Ефірна олія лаванди. Комарі терпіти не можуть запаху лаванди, а от для людини він приємний і має заспокійливий ефект. Додайте кілька крапель ефірної олії у воду та розпиліть суміш у приміщенні чи на шкіру. Також можна поставити біля ліжка букетик свіжої лаванди чи покласти ватяний диск із краплею олії.

  2. Лимон і гвоздика. Цей дует — справжній жах для комарів. Розріжте лимон навпіл і встроміть у м’якоть кілька бутонів сушеної гвоздики. Покладіть ароматну «пастку» біля вікна чи на тумбочку. Комарі уникатимуть цієї зони, адже не витримують такого запаху.

  3. Ефірна олія евкаліпту має не лише приємний свіжий аромат, а й потужну репелентну дію. Її можна використовувати у вигляді спрею, додавши кілька крапель до теплої води, чи капати на одяг, подушки й фіранки. Дослідження підтверджують, що евкаліпт захищає від комарів не гірше за синтетичні засоби.

  4. Дим від пряних трав або кавової гущі. Комарі не переносять запаху диму. Якщо ви відпочиваєте на природі, спаліть у вогнищі трохи сушеного чебрецю, розмарину чи кавової гущі. Ароматний дим не лише створюватиме приємну атмосферу для відпочинку, а й відлякуватиме надокучливих комах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
259
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