Науковці б'ють на сполох: Земля перебуває на межі незворотної катастрофи

"Ми вступаємо в критичну, непередбачувану нову фазу кліматичної кризи", — кажуть експерти з клімату.

Експерти з клімату кажуть, що вони оцінили 35 "життєво важливих ознак" планети, і 25 виявились гіршими, ніж будь-коли раніше, включаючи викиди вуглецю та температури як на суші, так і в океанах. "Ми стоїмо на порозі незворотної кліматичної катастрофи. Безсумнівно, це глобальна надзвичайна ситуація", — пишуть вчені у звіті, опублікованому в журналі BioScience. "Значна частина самої тканини життя на Землі під загрозою. Ми вступаємо в критичну та непередбачувану нову фазу кліматичної кризи".

"Ми опинились серед різкого кліматичного потрясіння, жахливої ​​ситуації, якої ніколи раніше не зустрічалося в анналах людського існування", — попередили вчені, які сказали, що пов’язані з кліматом катастрофи, ймовірно, "драматично" збільшаться, якщо нинішня траєкторія продовжиться.

Петлі зворотного зв'язку

Дослідники розглядали "посилення циклів зворотного зв’язку", включаючи танення вічної мерзлоти, підвищення рівня моря та зменшення снігового покриву. Вони закликали владу підвищити обізнаність про цикли зворотного зв’язку, зазначивши, що деякі з них наближаються до переломних точок, які можуть призвести до "значних і незворотних змін у системі Землі без подальшого підштовхування діяльністю людини".

Використання викопного палива на рекордно високому рівні

Вчені заявили, що використання викопного палива досягло історичного максимуму 2023 року, хоча використання відновлюваної енергії також зросло, незважаючи на "жорсткий опір тих, хто отримує фінансову вигоду від поточної системи, заснованої на викопному паливі".

"Глибокий полікриз"

"Екстремальні погодні умови та стихійні лиха, пов’язані з кліматом, значною мірою спричиняють людські страждання", — написали вони, — хоча зміна клімату є лише одним із аспектів глибокої полікризи, яка включає деградацію навколишнього середовища, зростання економічної нерівності та втрату біорізноманіття".

Ризик колапсу суспільства

"Зі зростанням тиску та зростанням ризику переходу кліматичної системи Землі до катастрофічного стану все більше вчених почали досліджувати можливість колапсу суспільства", — пишуть дослідники. "Зміна клімату вже витіснила мільйони людей і має потенціал переселити ще сотні мільйонів або навіть мільярди, що призведе до ще більшої геополітичної нестабільності".

Як і інші вчені протягом десятиліть, дослідники закликали скоротити використання викопного палива та скоротити викиди. "Різке скорочення викидів метану може уповільнити темпи глобального потепління в найближчій перспективі, допомагаючи уникнути переломних моментів і екстремальних впливів на кліматЙ, — написали вони. Вони також закликали до кроків, зокрема до "різкого скорочення надмірного споживання та відходів, особливо заможними".

Дослідники попередили, що "екологічне перевищення", за якого ресурси Землі витрачаються швидше, ніж вони можуть відновлюватися, є "за своєю суттю нестабільним станом, який не може зберігатися нескінченно". "Ми повинні терміново зменшити екологічне перевищення та негайно розпочати широкомасштабне пом’якшення кліматичних змін та адаптацію до них, щоб обмежити найближчі збитки", – кажуть вони. "Тільки шляхом рішучих дій ми зможемо захистити природний світ, запобігти глибоким людським стражданням і забезпечити, щоб майбутні покоління успадкували придатний для життя світ, якого вони заслуговують. Майбутнє людства висить на волосині".

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