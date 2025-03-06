Науковці назвали найголовнішу причину, чому людина почувається нещасною

Експерти з Національного університету Чонбук (Південна Корея) й Університету Торонто (Канада) розкрили цікавий механізм "парадоксу щастя". Це явище, за якого активні спроби людини стати щасливішою призводять до зовсім протилежного результату.

Було проведено масштабне дослідження, його результати опубліковано у відомому науковому виданні "Applied Psychology: Health and Well-Being". В експерименті взяли участь до тисячі добровольців. У ході дослідження вчені виявили несподіваний взаємозв’язок: що наполегливіше люди прагнули щастя, то менше були здатні до самоконтролю.

Відкриття дослідників показало, що прагнення до щастя та механізми самоконтролю використовують одній ті ж психічні ресурси організму. Тобто, якщо людина постійно "примушує" себе бути щасливою чи шукає способи, щоб відчути щастя, тим нещаснішою вона почувається. Бо виснажує свої ментальні ресурси.

Науковці стверджують, що регулярні зусилля, які людина витрачає на те, щоб стати щасливою, призводять до прямо протилежного ефекту. Адже вона втрачає здатність насолоджуватися простими речами, які дійсно роблять її щасливою. Тому вчені пропонують інший підхід – навчитися цінувати те, що вже є, а не ганятися за недосяжними мріями про ідеальне щастя. Лише так, на думку експертів, можна бути по-справжньому щасливими.

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