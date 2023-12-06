10 причин, чому потрібно завести кота на думку вчених

Коти задовольняють потребу в спілкуванні. Стереотип про те, що собаки ніжніші за котів, – це просто стереотип. Насправді виявилося, що кішки можуть бути такими ж люблячими, як собаки, особливо щодо жінок. Австрійське дослідження, проведене у 2003 році, показало, що наявність кота емоційно еквівалентна наявності романтичного партнера.