10 причин, чому потрібно завести кота на думку вчених

Чому потрібно мати кота - пояснюють вчені
Варто чи ні заводити кота, кожен вирішує індивідуально, але як свідчать наукові дослідження, користь від наявності вдома пухнастого друга велика.
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Коти задовольняють потребу в спілкуванні. Стереотип про те, що собаки ніжніші за котів, – це просто стереотип. Насправді виявилося, що кішки можуть бути такими ж люблячими, як собаки, особливо щодо жінок. Австрійське дослідження, проведене у 2003 році, показало, що наявність кота емоційно еквівалентна наявності романтичного партнера.
- Кішки можуть багато розповісти про вашу особистість. Власники котів, як показують дослідження тихіші та більш замкнуті за власників собак, менш маніпулятивні та більш скромні. В ой же час вони наскільки ж заслуговують на довіру, як і довіряють іншим людям.
- Коти допоможуть впоратися з втратою близької людини. Доведено, що коти допомагають людям швидше переживати втрату. Коти є стають соціальною опорою людини у важкі для неї часи. Вони відмінні співрозмовники та "психотерапевти". Люди розповідають, що часто розмовляють і своїм вихованцем, щоб зрозуміти свої почуття, оскільки часто легше поговорити з тим, хто не реагує і не може засудити, ніж з іншою людиною.
- Коти допомагають знайти свою половинку. Якщо ви самотній і не можете домовитися про побачення, заведіть кота, радять британські вчені. Одне з опитувань показало, що 82 % жінок більше приваблюють чоловіки, які люблять тварин. В іншому опитуванні 90 відсотків самотніх жінок зазначили, що чоловіки, у яких є кішки, «миліші » за тих, у кого їх не має.
- Господарі котів розумні. Опитування британських власників домашніх тварин, проведене бристольським університетом у 2010 році, показало, що люди, які володіють котами, частіше мають вищу освіту, ніж люди, які люблять собак. Подібне дослідження у 2014 році, під час якого було опитано 600 студентів коледжу Вісконсину також показало розумність власників котів.
- Допомагають краще спати. Опитування проведене у Великій Британії показали, що люди, особливо жінки вважають за краще спати зі своїми кішками, ніж зі своїми партнерами, і вони навіть зазначають, що сплять краще з кішкою, ніж з людиною. В іншому дослідженні, проведеному Клінічним центром медицини сну Мейо, 41 відсоток людей вказали, що спали краще завдяки своєму вихованцеві.
- Здорове серце. Мати будь-яку домашню тварину корисно для серця, особливо кота. Останні знижують рівень стресу, зменшують рівень тривоги. Одне погладжування кішки має вже величезний заспокійливий ефект. Дослідження, яка проводилося протягом 10 років показало, що у власників котів шанси померти від серцевого нападу чи інсульту на 30% менші, ніж у тих, хто не має котів.
- Рятують від алергії. Як це не дивно звучить, деякі вчені радять в очікуванні дитини завести кота. Національний інститут охорони здоров’я опублікував дослідження, яке показало, що діти віком до року, які контактували з кішкою, мали меншу ймовірність розвитку алергії, і не тільки алергії на домашніх тварин. За словами Маршалла Плаута, доктора медичних наук, керівника відділу алергічних механізмів Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, «значний контакт з домашніми тваринами на ранньому етапі життя захищає не тільки від алергії на домашніх тварин, але й від інших типів поширених алергій, таких як алергія на пилових кліщів, амброзію та трави». І хоча котячий паразит Toxoplasma gondii є загрозою для маленьких дітей, експерти стверджують, що, міняючи котячий лоток щодня та тримаючи тварину вдома, ви будете захищені від алергії.
- Мати кота для захисту довкілля - кращий варіант ніж мати собаку. Дослідження показало, що ресурси, необхідні для годування кота набагато менші, ніж ті, які потрібні для собаки.
- Кішки можуть буквально врятувати вам життя. Відомо багато фактів, коли коти рятують життя людей. Одна кішка у Сполученому Королівстві попередила свого господаря про майбутній епілептичний напад, кішка в Монтані розбудила двох своїх господарів, коли почала витікати газова труба. Якби не втручання кота будинок би вибухнув.
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