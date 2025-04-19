Науковці 60 років з'ясовували генетичну загадку рудих котів: відповідь здивує

Руде забарвлення котів пов’язане з делекцією в ДНК / © redcat7.ru

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Після понад 60 років пошуків, вчені нарешті змогли розкрити генетичний механізм, що відповідає за рудий (вогненно-оранжевий) колір шерсті домашніх котів.

Про відкриття повідомляє Science Alert, посилаючись на дослідження двох незалежних наукових груп.

Як з’ясували генетики, у котів з рудою шерстю виявлена делеція довжиною 5 кілобаз у небілково-кодуючій ділянці ДНК, яка впливає на експресію гена Arhgap36. Саме цей ген активується в клітинах, що відповідають за рудий пігмент, у 13 разів сильніше, ніж у котів з іншим забарвленням.

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«Це була генетична головоломка, яку нарешті вдалося розв’язати», — заявив Грег Барш, генетик зі Стенфордського університету, коментуючи результати.

Виявлений генетичний сегмент міститься на Х-хромосомі, тому самці, які мають лише одну Х-хромосому, здебільшого стають рудими, тоді як самки зазвичай мають строкате забарвлення — як у черепахових або каліко котів.

Цікаво, що у рідкісних випадках, коли обидві Х-хромосоми самки містять цю мутацію, вона також стає повністю рудою, як і самець.

Ще одне дослідження, яке провела команда Університету Кюсю під керівництвом Хідехіро Тоха, підтвердило ключову роль Arhgap36. За їх словами, підвищена експресія гена пригнічує синтез темних пігментів (еумеланіну), натомість посилює вироблення червоних і жовтих пігментів (феомеланіну).

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