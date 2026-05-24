Науковці назвали небезпеки безконтрольного вживання омега-3: кому не можна її приймати та чому

Яка небезпека для здоров’я популярної добавки омега-3 / © Credits

Реклама

Омега-3 давно вважається однією з найпопулярніших добавок для підтримки серця, судин та мозку. Багато людей приймають її без призначення лікаря, вважаючи абсолютно безпечною. Проте науковці попереджають: безконтрольне вживання омега-3 може не лише не принести користі, а й серйозно нашкодити організму. Особливо це стосується людей із певними хронічними захворюваннями та тих, хто перевищує рекомендовані дози.

Чому надлишок омега-3 може бути небезпечним

Фахівці пояснюють, що омега-3 впливає на згортання крові та роботу судин. Саме тому надмірне вживання добавки може підвищувати ризик кровотеч, викликати різке зниження тиску та навіть провокувати проблеми із серцевим ритмом у деяких людей.

Крім того, великі дози омега-3 іноді спричиняють нудоту, розлади травлення, печію та неприємний присмак у роті.

Реклама

Кому не можна приймати омега-3 без консультації лікаря

Науковці наголошують, що особливо обережними з омега-3 мають бути люди:

із порушенням згортання крові;

які приймають препарати для розрідження крові;

з низьким артеріальним тиском;

із захворюваннями печінки;

перед операціями та хірургічними втручаннями.

Також лікарі радять не приймати добавку самостійно людям із серцево-судинними захворюваннями без попереднього обстеження.

Чому натуральні продукти можуть бути кращими за добавки

Фахівці зазначають, що набагато безпечніше отримувати омега-3 із їжі. Найкращими природними джерелами вважаються:

лосось;

скумбрія;

оселедець;

сардини;

лляне насіння;

волоські горіхи.

У натуральних продуктах омега-3 надходить у збалансованій кількості, тому ризик передозування значно нижчий.

Реклама

Як правильно приймати омега-3

Лікарі радять не купувати добавки безконтрольно та обов’язково звертати увагу на дозування.

Перед початком прийому бажано проконсультуватися зі спеціалістом та врахувати свій стан здоров’я, спосіб життя й харчування.

Особливо важливо не перевищувати рекомендовану добову норму, навіть якщо добавка є «вітамінами для профілактики».

Новини партнерів