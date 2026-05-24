ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Науковці назвали небезпеки безконтрольного вживання омега-3: кому не можна її приймати та чому

Перед вживанням популярної добавки варто обов’язково враховувати можливі ризики та проконсультуватися з лікарем.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Яка небезпека для здоров’я популярної добавки омега-3

Яка небезпека для здоров’я популярної добавки омега-3 / © Credits

Омега-3 давно вважається однією з найпопулярніших добавок для підтримки серця, судин та мозку. Багато людей приймають її без призначення лікаря, вважаючи абсолютно безпечною. Проте науковці попереджають: безконтрольне вживання омега-3 може не лише не принести користі, а й серйозно нашкодити організму. Особливо це стосується людей із певними хронічними захворюваннями та тих, хто перевищує рекомендовані дози.

Чому надлишок омега-3 може бути небезпечним

Фахівці пояснюють, що омега-3 впливає на згортання крові та роботу судин. Саме тому надмірне вживання добавки може підвищувати ризик кровотеч, викликати різке зниження тиску та навіть провокувати проблеми із серцевим ритмом у деяких людей.

Крім того, великі дози омега-3 іноді спричиняють нудоту, розлади травлення, печію та неприємний присмак у роті.

Кому не можна приймати омега-3 без консультації лікаря

Науковці наголошують, що особливо обережними з омега-3 мають бути люди:

  • із порушенням згортання крові;

  • які приймають препарати для розрідження крові;

  • з низьким артеріальним тиском;

  • із захворюваннями печінки;

  • перед операціями та хірургічними втручаннями.

Також лікарі радять не приймати добавку самостійно людям із серцево-судинними захворюваннями без попереднього обстеження.

Чому натуральні продукти можуть бути кращими за добавки

Фахівці зазначають, що набагато безпечніше отримувати омега-3 із їжі. Найкращими природними джерелами вважаються:

  • лосось;

  • скумбрія;

  • оселедець;

  • сардини;

  • лляне насіння;

  • волоські горіхи.

У натуральних продуктах омега-3 надходить у збалансованій кількості, тому ризик передозування значно нижчий.

Як правильно приймати омега-3

Лікарі радять не купувати добавки безконтрольно та обов’язково звертати увагу на дозування.

Перед початком прийому бажано проконсультуватися зі спеціалістом та врахувати свій стан здоров’я, спосіб життя й харчування.

Особливо важливо не перевищувати рекомендовану добову норму, навіть якщо добавка є «вітамінами для профілактики».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie