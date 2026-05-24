Науковці назвали небезпеки безконтрольного вживання омега-3: кому не можна її приймати та чому
Перед вживанням популярної добавки варто обов’язково враховувати можливі ризики та проконсультуватися з лікарем.
Омега-3 давно вважається однією з найпопулярніших добавок для підтримки серця, судин та мозку. Багато людей приймають її без призначення лікаря, вважаючи абсолютно безпечною. Проте науковці попереджають: безконтрольне вживання омега-3 може не лише не принести користі, а й серйозно нашкодити організму. Особливо це стосується людей із певними хронічними захворюваннями та тих, хто перевищує рекомендовані дози.
Чому надлишок омега-3 може бути небезпечним
Фахівці пояснюють, що омега-3 впливає на згортання крові та роботу судин. Саме тому надмірне вживання добавки може підвищувати ризик кровотеч, викликати різке зниження тиску та навіть провокувати проблеми із серцевим ритмом у деяких людей.
Крім того, великі дози омега-3 іноді спричиняють нудоту, розлади травлення, печію та неприємний присмак у роті.
Кому не можна приймати омега-3 без консультації лікаря
Науковці наголошують, що особливо обережними з омега-3 мають бути люди:
із порушенням згортання крові;
які приймають препарати для розрідження крові;
з низьким артеріальним тиском;
із захворюваннями печінки;
перед операціями та хірургічними втручаннями.
Також лікарі радять не приймати добавку самостійно людям із серцево-судинними захворюваннями без попереднього обстеження.
Чому натуральні продукти можуть бути кращими за добавки
Фахівці зазначають, що набагато безпечніше отримувати омега-3 із їжі. Найкращими природними джерелами вважаються:
лосось;
скумбрія;
оселедець;
сардини;
лляне насіння;
волоські горіхи.
У натуральних продуктах омега-3 надходить у збалансованій кількості, тому ризик передозування значно нижчий.
Як правильно приймати омега-3
Лікарі радять не купувати добавки безконтрольно та обов’язково звертати увагу на дозування.
Перед початком прийому бажано проконсультуватися зі спеціалістом та врахувати свій стан здоров’я, спосіб життя й харчування.
Особливо важливо не перевищувати рекомендовану добову норму, навіть якщо добавка є «вітамінами для профілактики».