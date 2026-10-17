Науковці передбачили, що кінець світу настане наступного місяця: у якій країни є шанси вижити

Кінець світу / © Pixabay

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Судний день може настати значно швидше, ніж ми очікували: згідно з розрахунками вчених, зробленими кілька десятиліть тому, кінець світу може відбутися вже в листопаді цього року.

Загроза загибелі людства завжди залишалася однією з головних тем для обговорення — від релігійних текстів до сучасної наукової фантастики. У сучасному світі ці побоювання лише посилюються через зміну клімату, розвиток штучного інтелекту та ризики ядерної війни. Проте які реальні терміни прогнозують науковці та де на Планеті можна буде пережити глобальну катастрофу, пише видання UNILAD.

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Прогноз апокаліпсису на листопад

Усе почалося з того, що група вчених під керівництвом фізика Хайнца фон Ферстера спробувала розрахувати, скільки ще людство зможе існувати у звичному режимі. У своїй науковій праці під назвою «Судний день: п’ятниця, 13 листопада 2026 року» (Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026) дослідники використали дані про демографію від часів Ісуса Христа до 1958 року.

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Фон Ферстер зазначав, що саме цієї дати чисельність населення може досягти критичної межі, після чого людство фактично знищить саме себе через надмірне перенаселення.

Найбезпечніші країни для виживання

Якщо ж апокаліпсис стане реальністю, німецькі науковці вже дослідили, які регіони матимуть найбільше шансів вистояти під час глобальних катастроф (таких як ядерна зима, голод чи біологічні загрози).

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Global Challenges під керівництвом Флоріана Ульріха Єна з Хагенського університету (Німеччина), науковці проаналізували продовольчу безпеку, ризики застосування біологічної зброї, вулканічну активність та якість державного управління в різних куточках світу.

За результатами аналізу, найкращим місцем для виживання стала Австралія. Завдяки своїй віддаленості від потенційних осередків ядерного конфлікту, потужному внутрішньому видобутку продуктів харчування та розвиненій енергетичній інфраструктурі, ця країна має найвищі шанси зберегти цивілізацію.

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Серед інших відносно безпечних регіонів науковці також відзначили Нову Зеландію, Аргентину та Бразилію, хоча щодо останніх двох висловили застереження через високий рівень соціальної нерівності, що може ускладнити виживання під час кризи.

Раніше ми писали про те, чому нас можуть заспокоювати апокаліптичні сюжети та думки про кінець світу.

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