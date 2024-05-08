Навіщо брати з собою на кладовище ланцюг: несподіваний спосіб, щоб впоратися з застарілою проблемою

Напередодні Провідної неділі українці поспішають на кладовище, щоб прибрати на могилах. Одним з пріоритетних завдань є оновлення металевої огорожі. Якщо вам потрібно зняти стару фарбу, спробуйте цікавий лайфгак з ланцюгом.

В Мережі показали досить швидкий та простий спосіб, як очистити огорожу на кладовищі від застарілої фарби. Вам знадобиться всього лише ланцюг. До того ж, цей метод не вимагає надто багато зусиль чи часу.

Що потрібно робити? Візьміть з собою на кладовище звичайний ланцюг з ланками. Важливо переконатися, що він достатньо міцний, щоб витримати роботу і надмірне тертя.

Оберніть цей ланцюг навколо огорожі, яку потрібно очистити від фарби, що починає відшаровуватися. Він повинен щільно прилягати до поверхні. Так стара фарба видалятиметься ефективніше.

Тримаючи кінці ланцюга, тягніть їх по черзі на себе. Завдяки тертю ланок об метал фарба буде очищатися. Цей процес потрібно повторити вздовж всієї огорожі, поки фарба не буде видалена повністю. За потреби напрямок руху ланцюга можна змінювати.

Коли ви закінчите видаляти стару фарбу, протріть металеву огорожу сухою ганчіркою чи пензлем. Так ви видалите всі залишки фарби.

До речі, дехто вважає, що замість ланцюга можна використовувати також наждачний папір або щітку для роботи з металом. Такий спосіб підійде і для очищення будь-якого металевого паркану. Наприклад, на вашій прибудинковій території.

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