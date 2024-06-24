Навіщо додавати чай і лимонний сік до рису: кулінари приголомшили варіантом варіння популярної крупи

Рис вважається одним з найпопулярніших гарнірів в різних куточках світу. Тому в кулінарії можна знайти чимало секретів приготування цієї крупи.

Наприклад, якщо в процесі варіння додати до крупи певні інгредієнти, то це може вплинути на смак та властивості фінальної страви.

Деякі кулінари радять додавати до рису лимонний сік. Вважається, що на одну каструлю достатньо всього лише 1 ст. ложки цього компоненту. Додають його для того, щоб значно покращити текстуру вже приготовленного рису.

Вважається, що лимонний сік не лише змінює смак страви на краще, додаючи їй ледь відчутної кислинки, але й робить крупу розсипчастою. Тож, якщо у вас рідко виходить саме такий рис, варто спробувати цей лайфгак.

Звичайно, краще брати свіжовижатий сік цитрусових. Але, якщо під рукою такого немає, підійде і такий, що вже продається в магазині у готовому вигляді.

А ще кулінари стверджують, що рис можна варити в чаї. Особливо для цієї процедури підійде жасминовий чай. Вважається, що після подібного приготування рис також стане розсипчастим, не злипатиметься, а ще змінить свій смак на краще. Можете відправити пару пакетиків жасминового чаю просто у каструлю під час варіння.

Впевнені, що таких варівнтів приготування рису ви ще не пробували. Якщо готові експериментувати і хочете скуштувати щось нове, варто додати ці цікаві лайфгаки до своєї "скарбнички" рецептів.

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