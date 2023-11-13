Спеція, яка врятує орхідею: лайфгак, як реанімувати фаленопсис

Що потрібно додати до води для реанімації орхідеї

Попри те, що фаленопсис є невибагливим видом орхідей, часто її доводиться рятувати.

Якщо в орхідеї сохнуть або погнили корені, не поспішайте викидати рослину, її можна спробувати врятувати.

І для цього, як рекомендують експерти, знадобиться куркума.

У будь-якому разі, спочатку потрібно видалити старе та гниле коріння. Для цього припинити днів на 5 поливати рослину. За цей час старе коріння засохне, і його можна буде зрізати, залишивши здорове.

Як врятувати орхідею без коренів

Укорінитися рослині допоможе куркума.

Розчиняємо одну чайну ложку куркуми у пів літра води.

Проціджуємо розчин через марлю.

Почищену рослину на 30 хвилин поміщаємо у розчин куркуми, щоб знезаразити корені, що залишилися.

Далі поміщаємо орхідею в місткість, наповнену водою так, щоб вона покривала лише кінчики коріння. Поставте рослину у прохолодному, сухому місці. Воду періодично змінюйте.

Після того, як коренева система відновиться, орхідею можна пересадити в горщик із субстратом.

Настоєм куркуми добре протирати листя рослини. На думку експертів, це допоможе позбавитися грибків і також сприятиме їхньому зростанню та відновленню.

Читайте також: