Спеція, яка врятує орхідею: лайфгак, як реанімувати фаленопсис

Що потрібно додати до води для реанімації орхідеї
Попри те, що фаленопсис є невибагливим видом орхідей, часто її доводиться рятувати.
Якщо в орхідеї сохнуть або погнили корені, не поспішайте викидати рослину, її можна спробувати врятувати.
І для цього, як рекомендують експерти, знадобиться куркума.
У будь-якому разі, спочатку потрібно видалити старе та гниле коріння. Для цього припинити днів на 5 поливати рослину. За цей час старе коріння засохне, і його можна буде зрізати, залишивши здорове.
Як врятувати орхідею без коренів
Укорінитися рослині допоможе куркума.
- Розчиняємо одну чайну ложку куркуми у пів літра води.
- Проціджуємо розчин через марлю.
- Почищену рослину на 30 хвилин поміщаємо у розчин куркуми, щоб знезаразити корені, що залишилися.
- Далі поміщаємо орхідею в місткість, наповнену водою так, щоб вона покривала лише кінчики коріння. Поставте рослину у прохолодному, сухому місці. Воду періодично змінюйте.
- Після того, як коренева система відновиться, орхідею можна пересадити в горщик із субстратом.
Настоєм куркуми добре протирати листя рослини. На думку експертів, це допоможе позбавитися грибків і також сприятиме їхньому зростанню та відновленню.
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