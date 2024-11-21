Навіщо додавати оцет в картоплю під час варіння: вам обов’язково сподобається результат

Страви з картоплі є одними з найулюбленіших для українців. Цей овоч тушкують, варять, смажать, додають у салати, вареники, пиріжки тощо. Кожна господиня має купу своїх секретів, як приготувати картоплю, щоб смакувала усій родині. Однак, є одна кулінарна хитрість, про яку йдеться у матеріалі ресурсу "Главред", що зробить навіть найпростіші картопляні страви справжніми кулінарними шедеврами.

Навіщо картоплю варять з оцтом: такий лайфгак вам неодмінно сподобається

Експерти журналу "Sante+" переконують, що оцет під час варіння картоплі утворює тоненьку скориночку на її поверхні. А це вкрай важливо, якщо далі картопля запікатиметься чи смажитиметься, так овоч збереже свою форму і буде приємно хрумтіти.

Рекомендовано під час варіння додавати чайну ложку оцту на п’ять-шість картоплин. Головне, не переборщити, бо картопля втратить свій смак і буде гіркою.

Також оцет впливає на структуру картоплі, вона не розвалюватиметься під час варіння, адже кислота запобігає розщепленню пектину.

Щоб картопля вийшла смачною, її варто варити упродовж тридцяти хвилин у підсоленій воді. Оцет краще додавати через 15 хвилин після того, як картопля закипить. Можна додавати яблучний, винний чи білий оцет, картопля буде однаково смачною і не розвалюватиметься.

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