Навіщо домашні улюбленці йдуть слідом за своїми господарями у ванну: пояснюють зоопсихологи

Щойно ви заходите до ванної кімнати, як під дверима вже чекає ваш пухнастик, вимагаючи негайно їх відчинити. Така ситуація – це звичне повсякденне явище для власників котиків та собак. І невже домашні тварини настільки люблять своїх господарів, чи вони так поводяться просто з цікавості? Що ж насправді є причиною такої цікавої поведінки тварин – роз'яснюють фахівці.

Чому собаки так поводяться?

Зоопсихологи говорять, що така поведінка нормальна як для кішок, так і для собак. Хоча це залежить від багатьох факторів: породи тварини, індивідуальної поведінки чи просто звички.

Фахівці звертають увагу на те, що собака слідує за своїм господарем до ванної кімнати тому, що вона належить до тварин, яким притаманні поведінкові норми зграї. Отже, цілком природньо, що їм хочеться все робити разом, бо собаки дуже соціальні тварини. Так як господар дбає про свого собаку: годує, вигулює, лікує, грається, то тварина вважає його своїм вожаком. Тому собаки люблять бути зі своїми господарями, оскільки у тварин це спрацьовує на рівні інстинктів. Ще собака може думати, що господар потребує з його боку захисту, тому хоче бути поряд, щоб захистити у разі потреби.

Чому так роблять коти?

Кіт відрізняється від собаки своїми природніми поведінковими рефлексами, йому комфортніше бути наодинці. Але вони все ж можуть співіснувати з людьми та жити в соціальних групах. Тому кішка може йти за своїм господарем туди, куди йде він. А ще кіт вважає територію, де проживає, своєю, тому буквально вимагає від господаря відчиняти всі двері. Бо думає, що там відбувається щось таке, що хочуть від нього приховати. Ще причиною такої поведінки може стати банальна нудьга – кішка таким чином привертає до себе увагу свого господаря.

Причина імпринтингу

Є ще одна причина такої поведінки, чому домашні улюбленці постійно ходять за своїми господарями, – це імпринтинг. Буквально це слово тлумачиться як «зафіксовувати», «залишати слід», «відзначити». Імпринтинг – це процес, в якому молода домашня тварина сприймає свого господаря як одного з батьків, тому й буде ходити за своїм хазяїном, куди б він не йшов. Особливо, якщо господарі брали в дім свого улюбленця ще маленьким.

Природня цікавість

Як собаки, так і коти – дуже цікаві тварини, особливо їх бентежить те, що робить господар за зачиненими дверима. Ця цікавість тільки зростає, коли господар знаходиться в іншій кімнаті, по той бік дверей. Якщо господар зачиняє двері, то домашній улюбленець усіляко намагатиметься також потрапити туди, де щось коїться цікаве та невідоме для нього. Тому тварина може вимагати відчинити їх, а потім навіть не заходити у розчинені двері, бо її цікавість було задоволено.

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