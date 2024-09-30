Навіщо досвідчені городники розсипають на городі вівсяні пластівці "Геркулес" — неочікувана користь

Хоча вівсяні пластівці самі по собі не є добривом, проте вже через тиждень-другий після того, як розсипете пластівці на городі, ви помітите, що навіть найслабші рослини розправилися.

В чому полягає чарівна дія вівсяних пластівців на городі

Для використання на городі можна використовувати ті вівсяні пластівці, які вже завалялися на кухні і їхній термін придатності вийшов.

Чому слід хоча б спробувати цей дивний, на перший погляд, лайфгак? Як кажуть досвідчені городники, після внесення в ґрунт вівсяних пластівців, в ньому з'являється дуже багато дощових хробаків. Грядка починає просто кишіти цими помічниками.

Що дають нашому городу хробаки

Дощові хробаки забезпечують глибоке перероблення землі. Вона дуже добре розпушується, завдяки чого краще вентилюється. Коріння городних культур отримує доступ до повітря, а ще покращується газообмін в ґрунті. Земля починає збагачуватися продуктами життєдіяльності хробаків.

Як приготувати добриво з вівсянки

Вівсяні пластівці слід ретельно перемолоти в блендері, розкидати на ґрунті тонким шаром по всіх грядках. На один квадратний метр потрібно приблизно жменю пластівців. Щоб їх трішки заглибити, зверху можна додатково пройтися граблями.

Овочам таке добриво дуже сподобається. Особливо гарно після нього зростають перці і буряки. Після "Геркулесу" вони стають міцними і здоровими. Починати внесення можна від червня.

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