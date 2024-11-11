Навіщо досвідчені господині раз на місяць кладуть у холодильник паперові рушники

Цей простий, але ефективний спосіб допоможе подовжити термін зберігання продуктів у холодильнику.

Паперові рушники здатні поглинати надмірну вологу, тому продукти в холодильнику зберігатимуться значно довше. Розповідаємо, що треба зробити, щоб зелень, овочі та фрукти були свіжими упродовж місяця.

Багато хто за звичкою продовжує зберігати овочі, фрукти і зелень у поліетиленових пакетах, але це не найкращий вибір. Бо продукти швидко втрачають свою свіжість та псуються, бо в пакетах немає циркуляції повітря.

Однак кмітливі господині винайшли спосіб, як надовго зберегти овочі, фрукти й зелень максимально свіжими. І для цього вони використовують паперові серветки чи рушники.

Візьміть кілька паперових рушників, соду і контейнер. На дно контейнера покладіть кілька паперових рушників, рівномірно посипте їх содою, 4 ложок буде досить. Потім покладіть на соду ще шар паперових серветок. Поскладайте у контейнер продукти і поставте в холодильник, замінювати рушники й соду треба раз на місяць.

Паперові рушники вбиратимуть зайву вологу з продуктів, а сода за рахунок антибактеріальних властивостей уповільнить процес їхнього псування. Такий метод дозволяє зберігати продукти свіжими упродовж 30 днів.

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