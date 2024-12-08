Навіщо досвідчені господині тримають пакет картоплі в морозилці: про це мало хто знає

Не всім відомо, що картопля, приготована у такий спосіб, дуже смачна і має золотаву хрустку скоринку.

Ресурс Ukr.Media інформує, як із трьох інгредієнтів — солі, олії та картоплі, приготувати вишукану страву, яку не соромно подати на святковий стіл.

Як приготувати ніжну й невимовно смачну картоплю із хрусткою золотавою скоринкою

Спочатку треба зробити заготовку, яку можна буде завжди використати за потреби, наприклад швидко приготувати смачну вечерю.

Виберіть однакові за розміром середні картоплини у необхідній кількості. Поставте на вогонь каструлю з водою, тим часом помийте й прочистіть картоплю. Щойно закипить вода, покладіть картоплю в каструлю і варіть на сильному вогні до семи хвилин після повторного закипання. Потім зніміть каструлю з вогню, злийте воду й остудіть картоплю.

Складіть суху охолоджену картоплю у щільний поліетиленовий пакет в один ряд і відправте до морозилки. Її можна витягнути через годину чи зберігати до потреби, бланшована картопля чудово зберігається в морозилці упродовж тривалого часу. До того ж, вона зовсім не буде солодкою, змінити свій смак під дією низької температури може лише сира картопля.

Із заготовлених овочів можна приготувати запечену картоплю. Вийміть пакет із морозилки, насипте у глибоку тарілку олії та "обмийте" в ній кожну картоплину. Потім викладіть картоплю на пергамент у деко, посоліть, додайте улюблених спецій і запікайте упродовж 50 хвилин за температури 190°C, попередньо розігрівши духовку.

Картопля після запікання виходить м’яка та ніжна всередині і має золотаву хрумку скоринку. Її можна їсти як окремо, так і подавати у вигляді гарніру до м’яса чи риби.

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