Навіщо досвідчені кулінари додають борошно під час смаження картоплі — відповідь вас здивує

Більшість українців полюбляють смажену картоплю. Однак, ця страва виходить далеко не у всіх. Запам'ятайте одну цікаву хитрість і ваша смажена картопля завжди буде на висоті.

Щоб смажена картопелька вийшла надзвичайно смачною, потрібно добитися ідеального балансу між розсипчастою м'якоттю, яка тане у роті, та золотистої хрумкої скоринки.

Однак, як виявляється, це досить непросте завдання. Саме для того, щоб з ним впоратися, кулінари й радять вводити пшеничне борошно під час приготування смаженої картоплі.

Завдяки такому простому компоненту страва вийде також апетитною, наче її готували не вдома, а в елітному ресторані. Картопля залишається ніжною та м'якою, але й скоринка "схоплюється" практично моментально.

Важливо також правильно додавати борошно, інакше можна отримати зовсім не такий результат, на який ви чекали. Безпосередньо перед смаженням потрібно відправити заздалегідь промиту і підсушену картоплю на друшляк, а потім додати до неї 1 ст. ложку борошна. Рівномірно розподіліть продукт. На цьому ж етапі, до речі, можете додати і будь-які спеції.

Після цього можна вже приступати до приготування. Пам'ятайте ще одне "золоте правило": солити картоплю можна лише тоді, коли страва вже приготовлена. Інакше вона втратить свою форму.

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